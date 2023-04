Korosztályi megkötés nélkül, egyének, csoportok és családok jelentkezését is várja a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Mesék a Velencei-tóról című meseíró pályázatára. A kiírás szerint a mesék szólhatnak a tó környékének épített vagy természeti örökségeiről, híres lakosairól, szülötteiről, de akár a fontosabb hagyományokról is. De akár a Velencei-tó térségében játszódó történeteket is megírhatják a pályázók. A 11-es betűméretet használva maximum 18 ezer karakter (szóközökkel együtt) lehet a mese, de minimum legyen 9 ezer karakternek kell lennie – szögezték le a szervezők a kiírásban.

A mesék beküldésének határideje Benedek Elek születésnapja, azaz szeptember 30-a. Addig tehát van idő kitalálni a főhősök karakterét, a történetet és akár a csattanót is! A pályamunkával együtt be kell küldeni a hozzájáruló nyilatkozatot, amely ide kattintva megtalálható.

A legjobb 15 mese bekerül a készülő Mesék a Velencei-tóról című, gazdagon illusztrált kötetbe is.