Kalandozások a robotok világában

Elsőként az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán jártunk, ahol a megjelent, 20 fős hölgytársaság – akik egyébként Fehérvár különböző műszaki iskolájából érkeztek –, izgatottan várták a 9 órakor kezdődő LEGO robot versenyt, melynek keretében izgalmas programozási kihíváson vehettek részt.

A lelkesedés Nagyné Hajnal Évára, kutatási dékánhelyettesre is átragadt, aki elmodta, hogy a pályaorientációs napon szeretnék a résztvevő lányokkal minél inkább megismertetni és megszerettetni a műszaki pálya szépségét. A kutatási dékánhelyettese szerint még mindig nagyon kevés lány választja a mérnöki szakmát, ezért a szervezőkkel együtt azt reméli, hogy az ilyen rendezvények felkeltik az érdeklődést a szakma iránt.

Izgalmas programozási kihíváson vehettek részt a diákok az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán.

Fotó: Nagy Norbert

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán óránkénti bontásban sorjáztak programok: a résztvevők bepillanthattak az Ipar 4.0 rejtelmeibe, találkozhattak humanoid robottal, illetve megismerkedhetnek többek között az informatikus, mechatronikai mérnök, villamosmérnök és gépészmérnök szakmákkal, sőt, a laborban a pneumatikus eszközöket is kipróbálhatták. Az esemény egyik fontos része volt az is, hogy a résztvevő diákok az egyetem női hallgatóival beszélgethettek, ahol feltehették kérdéseiket, megoszthatták gondolataikat.

Elkötelezettek, hogy a hölgyek felé nyissanak

Ezek után utunk a Hydro székesfehérvári gyárába vezetett, ahol mintegy harminc lány jelent meg Európa egyik legnagyobb alumínium sajtoló és megmunkáló üzemében, hogy megismerjék a gyár tevékenységét, s azt is, hogy milyen elhelyezkedési lehetőségeket kínál a cég a hölgyek számára. Mint kiderült, a Hydro első alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, így a résztvevő lányok igazán különlegesnek érezhették magukat. A program keretében a különböző területeken – termeléstervező, ajánlatadó mérnök, laboráns – dolgozó hölgyek beszéltek munkájukról, tanulmányaikról, karrierjükről és motivációikról, valamint a diákok az izgalmakkal teli napon maguk is munkába állhattak, kipróbálták többek között a lézergravírozást, mikroszkópos vizsgálatokat végeztek, sőt bepillanthattak abba is, hogyan készül egy autó váza. A nap végére pedig arra is fény derült, hogy itt, a Hydro székesfehérvári gyárában gyártanak olyan autóalkatrészt, amely a James Bond filmekben is visszaköszön.

Biztonság az első! Csakis megfelelő védőöltözetben történhetett az üzemlátogatás a Hydronál.

Fotó: Nagy Norbert

Szabó Viktória (HR üzleti partner) a megjelent fehérvári sajtósoknak elmondta, hogy a Hydro szívügyének tekinti a diákok sorsát, hiszen ők a jövőt jelentik. Kifejtette, globális jelenség, hogy kevés lány választ ilyen területen szakmát és ebben szeretnék segíteni őket, hogy lássák, mennyi lehetőségük van egy olyan gyáron belül is dolgozni, mint például a Hydro. Hozzátette, céljuk, hogy megteremtség azokat a lehetőségeket, hogy a jövőben minél több női dolgozót foglalkoztassanak. Jelenleg a Hydronál a foglalkozottak száma a hölgyek esetében 23 százalék körül van.