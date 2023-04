India, kultúrsokk címmel tartott előadást Székesfehérvár szülöttje, Simigh Ágnes. A 2022-es becsült adatok alapján az 1 milliárd 400 millió lakosú dél-Ázsiában található országról általában a túlnépesedés, valamint az ezzel járó szegénység kapcsán hallani híradásokat a mindennapokból, ezzel szemben azonban gazdag kultúrával rendelkezik és gazdasági kilátásai is biztatóak a jövőre nézve – derült ki az egyórás prezentáció során, ahol szó esett egyebek mellett az indiai nagyon fűszeres ízekről, a zsúfoltságról, a fesztiválokról és a házassági szokásokról is. Utóbbiról kiderült például, hogy a házasságok 90 százaléka még most is megrendezett, vagyis a szülők választják ki a gyermekek számára a jövendőbeli párt. Ezt az információ, keresztény kultúrával rendelkező európai emberként igencsak megdöbbentő volt hallani. De olyan érdekes, már-már megdöbbentő látnivalók is elhangoztak mint például a patkánytemplom, ahol a patkányokat istenként tisztelik és a sok ezer patkány szabadon él a templomban. Természetesen szó esett a Taj Mahalról és északi buddhista kolostorokról és egy olyan helyről, ahol a halotti máglyák 2000 éve folyamatosan égnek. Benáresz, India legszentebb és legnyomasztóbb városa, ahol bármerre indul is el az ember, gyászoló családot lát, akik arra várnak, hogy a Gangeszbe vezető lépcsősorokon több ezer éves hagyomány szerint szerettüktől végső búcsút vegyenek.

Tudta-e ? Az indiai Deshnoke község Karni Mata nevű hindu temploma különös helyszíne a világnak. Az épületben többtízezer patkány él, az állatokat azonban nem irtják, sőt, szentként tisztelik.

Az előadó, Simigh Ágnes röviden így jellemezte dióhéjban az országot: – India az egyik leghihetetlenebb ország, amely semmilyen másik országhoz nem hasonlítható. A mérhetetlen szegénység, piszok sokakat taszít, míg mások egy életre beleszeretnek. Valóban igaz, hogy más emberként tér haza, aki Indiát megjárta. India színes, zajos, tanulságos és hihetetlen. Az ősi kultúra a gazdasági fejlődés ellenére még mindig a mindennapjainak része. India sokkal inkább egy szubkontinens, amelynek minden állama olyan mintha külön ország lenne – foglalta össze.