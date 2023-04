Gyakran kapál, ültet és ás Kovács Gergely, a Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány munkatársa a Budai úti elkerített kiskertben. Teszi ezt azért, hogy segítse a fakerítéssel körülvett különlegesen gazdag élővilág megerősödését ebben az erősen urbanizált környezetben. Tábla hirdeti mindenki számára, hogy ez itt egy „Kerekecske dombocska”, azaz olyan ”városi oázis”, amelyben szárazságtűrő dísznövények, őshonos évelők és fásszárúak, valamint apró sziklakert és tudatosan elhelyezett holtfa színesíti a zöld felületet.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Még tavaly kapták meg a területet, amely ekkor egy sivár, füves kis domb volt, amelynek közepéből korábban egy fát vágtak ki. Mostanra már látszik a gondos kezek munkája a pár négyzetméteres területen. A teljesség igénye nélkül, ültetés és öntözés közben meséli a kert gondozója, mi nő, fejlődik vagy éppen virágzik a területen:

- Van itt gyermekláncfű, nehézszagú gólyaorr, komlós lucerna, útifű, nefelejcs, pásztortáska, továbbá egyszikűek – például rozsnok – is. Hoztam vadrózsát, fekete bodzát, csíkos kecskerágót, veresgyűrű somot, virágos kőrist, májusfát, fagyalt és tölgyet is, de a sziklakert minden nővénye szintén nemrég érkezett. Van itt kövirózsa, levendula, de látható lesz holdviola, szurokfű, macskamenta, jukka, szeplőlapu sásliliom, ibolya, százszorszép és rózsaszín virágú imola is.

A területen nincs fűnyírás, ezt a részt gondosan kikerülik a város fűnyírói is, ellenben Gergely időnként kis kézi szerszámmal „megigazítja”, mondhatni, fazonírozza a dombocska égbe nyúló zöldjeit. De csak annyira – mondja -, amennyire szükséges.

Pár év alatt – ha minden erre járó óvja, vigyáz rá -, ezt a néhány négyzetméteres területet talán újra visszaveszi magának a természet.