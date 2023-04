Így volt ez április 10-én, hétfő délután a Felsővárosi Közösségi Házban is, ahol ezúttal a szépkorúaknak kedveztek. A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjasklub locsolóbált rendezett 15 órától a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ együttműködésével. A helyszínre érkezve már javában tartott a tánc és az evés-ivás, de azért még így is akadt idő egy gyors locsolásra, engem sem hagytak elhervadni. Sőt, a bátrabbak még húsvéti nyuszinak is beöltöztek a hangulat kedvéért.