Csévharasztról életemben nem hallottam még soha, pedig nem esik messze Fejér vármegyétől, lévén, hogy a fővárost elkerülő autópályáról már néhány perces úttal elérhető a település. A Petőfi utcát keresem, ezért egyre jobban eltávolodok a központtól és a viszonylag jó állapotú, drágább házaktól. A porta, amit aztán megtalálok, szerény külsőt visel: a falakon kilátszik a tégla, elférne már egy vakolás, az udvaron, ahová a kerítést behajtva jutok be, farakást látok, odébb játékok idézik a gyerekzsivajt. Pintér István fáradt mosollyal fogad, körülötte gyermekei állják a fényképezést, négy fiú és egy lány – a hétből.

Kemény, mondhatni szörnyű megpróbáltatás elé állította a családot a közelmúltban az élet.

A házban tudok meg többet a részletekről. Asztalhoz ülünk, körbe nézek: a szobát, amely egyben a konyha is, fatüzelésű kályha melegíti be némiképp, hiába, hűvös még a tavasz. Az ablak alatt az ágyban fekszik a fiú, akiről szót váltunk. A 45 éves Pintér István, a családfő elmeséli, hogy párjával Budapesten találkoztak, ahol ő az építőiparban és a vasútnál dolgozott. Eleinte minden rendben lévőnek látszott, együtt tervezték a jövőt, és jöttek sorban a gyerekek, a lány és aztán a fiúk, összesen heten. A legkisebb, a négyéves került csak nevelőszülőkhöz, a többieknek a férfi ma már egyedül igyekszik gondját viselni. „Az asszony megunta a gyereknevelés, két évvel ezelőtt elment”, jegyzi meg István keserűen, aztán hozzáteszi, hogy bár jó helyen van a kicsi, idővel szeretné őt is hazahozni, legyenek mind együtt.

Tizenhat éve költöztek a fővárosból Csévharasztra a könnyebb megélhetés reményében. Furcsa, de náluk minden gyereknek (és a már nem is annyira gyereknek, a nagylánynak) két neve van: István Imre 17, Vivien Ilona 15, Viktor János 13, Attila Zsolt 11, Gergő Tibor 9, Roland Milán 7, Krisztián Roland pedig 4 éves.

Gergő többnyire még az ágyban lábadozik a kezelések után, de a gyógytornán már ügyesen tanulja a járást új protézisének segítségével

Fotós: Tihanyi Tamás

Aztán az ördög elhozta azt a napot, amelyik még annál is rosszabb helyzetet teremtett, minthogy nem volt anya a háznál. Az egész család imádja a focit, Pintéréknél még a lány is lelkes Újpest és Barcelona szurkoló. Aznap a 9 éves Gergő edzésre ment, aztán jött a hír, hogy nagy a baj, elesett és nagyon fájlalja a lábát, pontosabban a térdét. Nem javult az állapota később sem, az orvos pedig törést volt kénytelen megállapítani. De ezzel még nem volt vége. Kórházi vizsgálatok következtek, amelyek után a diagnózis letaglózó lett: kiderült, hogy daganatos betegség az alattomos támadó, csontrák emésztette Gergő térdét, vélhetően azért következhetett be a törés. Nagyjából hat hónapot töltött apa és fia a kórházban, miközben a helyiek közül és távolabbról is többen igyekeztek az otthon maradt gyerekeket segíteni, támogatni. Máshogy nem lehetett volna túlélni mindezt. Az apa azzal próbál vigasztalódni, hogy legalább időben jött a baleset, mert ha később derül fény Gergő betegségére, talán még nagyobb lenne a baj.

A fiú lábát azonban nem lehetett megmenteni.

Az orvosok olyan megoldást találtak, hogy térd felett amputálták Gergő lábát, a térde helyére pedig visszavarrták a lábfejét. Ez az első hallásra furcsa, a laikus számára talán durvának hangzó műtét azonban azt eredményezte, hogy Gergő ma már egyre jobban tudja használni a protézist és gyógytornára jár. Persze a focit még mindig imádja, ezért az utolsó kezelést a család azzal ünnepelte meg, hogy ellátogattak az újpesti labdarúgók Zalaegerszeg elleni mérkőzésére: a csapat pedig győzelemmel járult hozzá Gergő gyógyulásához.

Mindenki imádja náluk a focit, mert a játék öröme egy kicsit feledteti velük az elmúlt hónapok gyötrelmeit

Fotós: Tihanyi Tamás

Itt tartunk a történetben, amikor nyílik a kapu, vendégek érkeznek. Egy család hoz élelmiszercsomagot és játékokat, a ház előtt parkoló drága autón látszik, hogy nem szűkölködnek. Ám a jómódban sem felejtették el a másokról való gondoskodás eredetileg krisztusi szeretetparancsát. Miközben a gyerekek boldogan bontják a csomagokat, az anya halkan megkér, ne fényképezzem őket, akik az adományt hozták, mert nem szeretnének szerepelni, mindenképpen névtelenek akarnak maradni. Egy házaspár és három fiú: zavart mosollyal igyekeznek leplezni őszinte megrendültségüket, aztán az apa félrefordul, mert nem bír a könnyeivel. Csévharaszt alig ismert település, de számukra talán olyan, mintha a szerencsétlenség, a rosszra fordult élet és a nehéz sors háborgó tengere lenne. A ház pedig egy viharvert hajó, amit egy apa hét gyermekével igyekszik a gyógyulás, a szeretet, egy szebb jövő kikötőjébe irányítani.

Hosszú még az út.