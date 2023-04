Mindezekről korábban már írtunk itt, ezért most – miután ismét itt a pitypang-szezon – néhány konkrét receptet osztunk meg Önökkel. A legmunkaigényesebb egyébként leginkább a kellő mennyiségű alapanyag begyűjtése. De ez senkit ne tartson vissza!

Pitypang szörp

Amire szükség lesz: 150-200 darab virágfej (ha jó nagyok, kevesebb is elég), 1 liter víz, 1 kg cukor (mézzel helyettesíthető, de úgy jóval drágább), 1 citrom leve

Így készül: az összegyűjtött virágokat először terítsük ki és hagyjuk békén egy-két óráig, hogy az esetlegesen bennük levő apró rovarok kimásszanak. A virágokat feldolgozás előtt ne mossuk meg, mert akkor az értékes virágpor jó részét elveszítjük! Úgyis hőkezeljük, nem lehet tehát baj! A tiszta, rovarmentes virágfejekből kitépkedjük a szirmokat, a zöld csészelevelek nem kellenek, de ha a szirmok között marad egy kevés, az sem probléma! Amikor mindez megvan, öntsük fel a szirmokat 1 liter vízzel, és kezdjük el főzni! Amikor felforr, zárjuk el alatta a tűzhelyet és hagyjuk másnapig ázni. Akkor leszűrjük, hozzáadjuk a cukrot és a citrom levét, majd ismét főzzük, egészen addig, amíg szörp sűrűségű nem lesz Vigyázat, ne forraljuk! Ha kész, üvegekbe töltve hűtőben tárolhatjuk.

Pitypangméz

Ettől azért macerásabb a pitypangméz és persze az íze sem olyan, mint az igazi mézé, de érdemes kipróbálni. Ehhez szükség lesz 2 marék (de lehet több is) virágra, 1 kg kristálycukorra, 1 liter vízre és 1 db citrom levére. A hozzávalók tehát megegyeznek a szörpével és persze a virágok előkészítése is.

Így készül: a virágokat egy lábasba tesszük és felöntjük annyi vízzel, hogy lenyomkodott állapotban ellepje őket (a virágok a víz felszínére úsznak, ezért kell lenyomni őket a vízszint ellenőrzéséhez). Forralásig melegítjük, majd a tűzről levéve egy éjszakát pihentetjük. Másnap pelenkán vagy ritkább szövésű konyharuhán átszűrjük, a virágokat alaposan kinyomkodjuk, majd mehetnek a komposztra! A levet kis lángon ismét főzni kezdjük, de most már hozzáadjuk a cukrot és a citromlevet is. Most sem hagyjuk forrni. Amikor bugyogni kezd, megszakítjuk a főzést és hagyjuk kihűlni. Aztán ismét főzzük, hűtjük. Ezt addig ismételjük – három-négy alkalom – amíg a levünk mézsűrűségű nem lesz. Kifőzött befőttesüvegekbe szedve, légmentesen lezárva hosszan eltartható.

Pitypang saláta

Ehhez a leveleket használjuk, amelyek leginkább a rukkolához hasonlítanak kinézetre és ízre is. Tetszés szerint, bárhogyan elkészíthetjük. Mi most egy verziót mutatunk be. A legjobb, ha a friss, belső hajtásokat szedjük le, természetesen olyan helyen, ahol nincs kitéve semmilyen szennyezésnek. Szükségünk lesz: 30 dkg pitypanglevélre, ecetre, olívaolajra, fehér borsra, 1 ek kaporra, két főtt tojásra, két friss paradicsomra. Annyi dolgunk van, hogy a hozzávalókat kézzel összekeverjük, sóval, borssal, kaporral ízesítjük és tálalás előtt ráöntjük az olajat és az ecetet.

Mindezeken felül a pitypang leveléből készülhet párolt köret, főzelék - mint például a spenótból -, leves, feltétként rátehetjük pizzára – mint a rukkolát – töltelék, mondjuk fetával csirkemellbe göngyölve, de akár pesto is.