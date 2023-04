A természet kincsei

A közelgő madarak és fák napja alkalmából hirdettek vidám kihívást közösségi oldalukon, melyben arra biztatják a lakosokat, hogy április 17. és április 30. között, 1 perc időtartamig öleljenek át egy fát. Teljesíteni lehet erdőben, utcán, parkban, iskola vagy óvoda udvarán, illet bárhol, ahol fa van. A faölelésről fotót várnak, amit május 1-ig lehet beküldeni. A fotókból május 10-én, a madarak és fák napján klip készül a jeles napra. További részletekről az ötlet kezdeményezőjét Tabiné Nyúl Gabriellát kérdeztük:

– Az Ölelj meg egy fát! felhívással először 2020-ban találkoztam én is a közösségi oldalon. Éppen akkor, amikor a covid járvány miatt hermetikusan lezárták az országot, sőt, még az utcára sem volt szabad kilépni. Egyik pillanatról a másikra kiürültek az utcák, félelem jelent meg az emberek szemében. Aztán kezembe került Peter Wohlleben: Érted a fák beszédét? címmel gyerekeknek írt könyve, melyből megtudtam, hogy a fák is családban élnek, hogyan beszélgetnek egymással és hogyan gyógyítják egymást. Természetesen felkeltette a kíváncsiságomat a német erdész és író, (aki népszerű nyelven ír ökológiai témákról), ezért felnőtteknek szóló könyveit is beszereztem könyvtárunknak. Természetesen el is olvastam őket. Ekkor kezdtem el utána olvasni, hogy mit is jelent ez a fa-terápia – kezdete beszélgetésünket a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vezetője.

Bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez, akár a legkisebbek is.

Forrás: Intézmény

Feltölti a testet és a lelket

A zöld környezetben töltött idő, a fák alatti séta kiválóan fel tudja tölteni a testet és a lelket – magyarázza – Biztosan te is észre vetted már, hogy az erdőben sétálva, vagy egy parkban, megnyugszol. Gondolataid lecsendesednek és közelebb kerülsz belső békédhez. A környezet, különösen a fák gyógyító erejére már az ókorban is felfigyeltek. Az indiánok és a kelták, meg voltak győződve, hogy a fáknak lelkük van. Azonban hivatalossá a fa-terápia egy német származású természetgyógyász által vált csak hivatalossá. Manfred Himmel volt az, aki rájött, hogy a fák különleges gyógyerővel bírnak. A zöld környezetben töltött idő, a fák alatti séta kiválóan fel tudja tölteni a testet és a lelket. A friss levegő jótékony hatással van az egészségünkre, erősíti az immunrendszerünket. A parkokban, erdőkben azonban nem csak a levegő gyógyít, hanem a fák energiája is. Erős pozitív aurával rendelkeznek, amit azonnal érezhetsz, mihelyt belépsz egy fa koronája alá. A fa energiája jótékonyan hat ránk: megtisztítja az energiamezőnket, oldja a feszültséget, megnyugtat, és erővel, pozitív energiával tölt fel – tette hozzá.

Vitalitás a természettől

A könyvtáros, a helyi kultúráért felelős szakember kiemelte azt is, hogy a fa-terápia mindenki számára (vény nélkül) használható, kellemes és egyszerű módszer: – Nem kell mást tenned, csak menj ki az erdőbe, a kertbe vagy a közeli parkba, és öleld meg a legszimpatikusabb, egészséges fát! Nem lesz véletlen, hogy melyikre esik a választásod. Ebből az indíttatásból 2021-ben aztán én is meghirdettem ezt a felhívást és nagyon sok fotót kaptam. Akkor még csak ezekből a kapott képekből készült egy kis klip, aminek nagy sikere lett. 2022-ben már elég pontos tervem volt: beleveszem a kis klipbe az év fáját és az év madarát is. Legyen mondani valója is a dolognak, igyekeztem versekkel idézetekkel gazdagítani és arra rávilágítani, hogy mennyire fontos a környezetvédelem, nem csak a vizek, hanem a fák, a madarak védelme is. Hasonlóra készülök az idei évben is. Természetesen én is a faölelők között vagyok mindig. Tavaly a suliparkban egy több mint 215 éves fát öleltem meg és erre bíztatok mindenkit!