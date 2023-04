Az eseményen megyénket képviselve három civil szervezet vett részt. Az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnöke, Kanik Péter számolt be a részletekről.

– Szombati napon részt vettünk Dunavecsén ,,Egy nap népviseletben" rendezvényen Gömbösné Vas Éva meghívásának eleget téve. A népviselet napja magyar hagyományokat, értékrendet őrzi. Kezdeményezésnek az a célja, hogy teljes viseletben vagy egy részét mai ruhával kombinálva mutatkoznak be településükön, internetes oldalakon ezzel is erősítve a magyar identitásunkat. A három civil szervezet: Előszállási Ifjúsági Egyesület, Nagykarácsony Testvér-településeiért Egyesület, Nagykarácsonyi Ifjúsági Egyesület délelőtt együtt indultak útra a NaTE busszal. Nagyon jó hangulatban telt el az utazásunk, illetve a napunk is hiszen a három civil szervezet nagyon erős kapcsolatban áll egymással, köszönhetően Szekeres Béláné NaTE és Pinke Kata Nagykarácsonyi Ifjúsági Egyesület elnököknek. A meghívott vendégek, civil szervezetek bemutatták népviseleti ruháikat. A Dunavecsei Levendula Néptánccsoport szatmári, kékfestő, kalocsai népviseletet láthattuk. NaTE a mezőföldi polgári, valamint székely mezőségi népviseletet és az elmaradhatatlan magyar népviseletet mutatták be. Nagykarácsonyi Ifjúsági Egyesület zsinóros mellénnyel, és az Előszállási Ifjúsági Egyesület betyáros ruhával jelent meg az eseményen. A rossz idő miatt az esemény a Művelődési Házban lett megtartva, bemutatták a körtáncot, amelyet tánctanár koreográfiált le.