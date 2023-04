A Cirill Táncstúdió kihelyezett tagozata működik Nagyvelegen. Vezetőjük Zajácz Edina táncpedagógus a Cirill Dance Akademy alapítója. Januártól Nagyveleg önkormányzata támogatásával Marbella Táncegyesület néven tanulnak és táncolnak meglehetősen nagy lelkesedéssel a fiatalok, közel egy éve. Már eddig is több felkérésnek is eleget tettek és a siker sosem maradt el, de most, kevesebb, mint egy évvel az alakulás után kiálltak versenyezni a többi alakulattal szemben.

Fotós: Móder Cecília

– Első komolyabb megmérettetésükre szombaton került sor Győrben. A Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett Országos Bajnokság Selejtezőn vettek részt, ahol nagyon szép eredményt értek el, így nagyon büszke vagyok rájuk. Aranyéremmel a nyakukban tértek haza, ami nem csak, hogy büszkeséggel töltötte el őket is és persze családjaikat és a település lakosait is, hanem arra is elegendő volt, hogy továbbjussanak az országos döntőbe. A B kategória döntőjére májusban kerül sor –nyilatkozta lapunknak Móder Cecília. A település táncosokat is követő közösségszervezője azt is elárulta, hogy folyamatban van az óvodás mazsorett csoport indítása, melyhez még várják a kicsik jelentkezését.

Fotós: Móder Cecília

A döntőig persze nem áll meg az élet, hiszen zene és tánc nélkül nem bírnák sokáig a lányok, ezért már április 22-én szombaton láthatja őket a nagyközönség, ugyanis a Súri Tánctalálkozón vesznek részt.