A győri Széchenyi István Egyetemen 2005-ben alakult meg a SZEenergy Team nevezetű hallgatói csapat, amelyben több részlegben kizárólag diákok alkotnak egyedileg felépített autókat a jövő jegyében. A szellemi tőkét a diákok adják, a lehetőséget az egyetem, s szponzorok járulnak hozzá mindehhez támogatással, hogy az elméleti tudást gyakorlatra válthassák az újítók. Az energiahatékonyság és a minél kisebb környezetszennyezés az elektromos autókat összeállító csapat célja. Évente rendez versenyeket e témában a Shell két kategóriában, amelyeket különböző országokban tartanak. A prototípus autókat inkább a középiskolások viszik versenyre, a kisvárosi autók – urban concept – az egyetemisták terepe. Győrfy Richárd a Széchenyi Egyetem villamosmérnök szakán jelenleg mesterképzős nappali tagozaton, első pillanattól csatlakozott a szenergysekhez.

Fotós: SZEnergy Team

Alcsútdobozon nőtt fel, s a helyi óvodába és a József Nádor Általános Iskolába járt ő is, mint két testvére. Nem tősgyökeres helybéliek, édesapja vértesacsai eredetileg, szülei szerettek bele a községbe, egy csendes kis utcában lakik a család. Richárd a Tatabányai Árpád Gimnázium hatosztályos gimnáziumában érettségizett, matematika-fizika tagozaton, s onnan egyenes út vezetett a győri Széchenyi Egyetemre. Gimnáziumban bejáró volt, náluk ez nem különleges, a vidéki élet adta előnyöket többre tartották a városi kényelemnél. Szülei ma is naponta utaznak munkahelyükre, a kereskedelemben dolgoznak. Öccse szintén villamosmérnök, nővére jogi asszisztens. Szép az udvar, a kert, otthonos a ház, kutya, macska tartozik hozzá. Igaz, most Richárd Budapesten él, mert a tanulás mellett egy hardverfejlesztéssel foglalkozó elektronikai cégénél dolgozik. Szereti Alcsútdobozt, s Győr is szerepel mint lehetséges lakóhely a terveiben. Az egyetem nagyon jó, mondja. Kiváló az infrastruktúra, a tanárok, oktatók és a diáktársak együttese pozitív tartalommal tölti meg a vidéki egyetem fogalmát.

Fotós: SZEnergy Team

De milyen csodaautóval is nyert a győri csapat Hollandiában, ahol szigorú ítészek veszik szemügyre minden porcikáját ennek az elektromos járműnek? Csepp alakú, tehát áramvonalas, az akkumulátort vásárolták. Erős és könnyű carbon anyagú az önhordó karosszéria, nincs külön alváza. Az a kecskeméti cég készítette, amelyik repülőgéptesteket is gyárt, s persze ebből az autóból ez az egy darab létezik. Mindazonáltal nem a science fiction kategóriába tartozik a jármű, szögezi le Richárd, s hangsúlyozza, hogy mennyire team-munka az egész alkotási folyamat. A jármű teljesen egyedi, minden alkatrész létező elem, csak ők másként rakták össze. Nem mehet a közforgalomba, nincs rá engedély, ám teljesülnie kell minden más gépjárműhöz hasonlóan a műszaki feltételeknek a versenyhez. Gázpedál, fékrendszer, kézifék, lámpák, visszapillantó tükör, s a többi, sőt még dudának is lennie kell – szigorú a lista. Váltó nincs benne, ez is külön megtanulandó metódus, Richárd azonban négy-öt éve jelen van az alkotásban, minden részletét mélyen ismeri a kocsinak. Alaposan szemrevételezik a versenyen a jármüveket, s a fő szempont valóban a fogyasztás volt. Ki vezesse a legjobban a széchenyisek csodaautóját? Richárdra esett a választás, így az alcsútdobozi Győrfy Richárd ült a volán mögé a hollandiai versenyen.

Fotós: SZEnergy Team

Éles versenyben lettek elsők a magyar egyetemisták, miután kiszámolták az ítészek a fogyasztást. Egy kilowatt óra alatt hetven forintnak megfelelő energiát fogyasztott el az elektromos autó a megtett 286 kilométeres távon. Világrekorddal nyertek! Az ellenfelek francia, holland, spanyol, német egyetemek hallgatói voltak. Szerényen hozzáteszi, hogy ők inkább fejlesztők, hiszen ez az autó mégsem találmány. Szép, csöndes, ám nem kényelmes és nem gyors, a végső sebessége 40 kilométer óránként (40 km/h). Az utakon így felbukkanni vélhetően soha nem fog. De minden találmány és fejlesztés innen kezdődik.