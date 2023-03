A Képolvasók Fotóklub, amely szorosan egybefonódik a jenői fotóművész, Kővári-Vágner Rudolf nevével, nem is olyan régen hatalmas sikert ért el. A világ minden tájáról összekovácsolódott társaság ugyanis, a 30. helyen zárt a 17. FIAP Fotóklub Világbajnokságon, ezzel pedig a legjobb magyar csapatként bizonyították, hogy milyen gyönyörű is a világ az ő lencséiken keresztül.

Bár a tagok szerte a világban hódolnak legnagyobb szenvedélyüknek a fotózásnak, most az országhatáron belüli fotósok és lélegzetelállító képeik mégis egy helyen gyűltek össze, mégpedig Székesfehérváron, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítás pedig a "Láss csodát" nevet kapta, amelyet egyből megért az ember, ha végigsétál a tárlat képei között.

Ritka pillanat, de mindenki egy helyen

Fotós: Bagotai Zsanett / feol.hu

Hipságh Gyöngyi a Soproni Fotóklub elnöke nyitóbeszédében is kitért arra, hogy a képalkotás milyen régóta része az ember életének és milyen hatalmas erővel bír olykor egy-egy fotó. Néha talán többet mond ezer szónál is. Képes átadni érzelmeket, visszarepíteni minket életünk legszebb pillanataiba, olyan momentumokat látni, amelyek mellett szó nélkül elsétálnánk rohanó világunkban. És mi sem bizonyítja jobban a képek hatalmas erejét, minthogy arra is képes, hogy rég nem látott szeretteinket "viszontlássuk" egy pillanatra és betöltsük az űrt a szívünkben, amit hiányuk okoz.

A tárlat mindenkit ámulatba ejtett

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ahogy azt Hipságh Gyöngyi is elmondta, minden fotón "rajta van" az alkotó is, mert a pillanatot meg is kell látni! A kiállított képeket végignézve pedig megértettem ezt a mondást, hiszen nem csak a fotót láttam, hanem az alkotót is, ahogy szívvel-lélekkel, izgatottan várva a nagy pillanatra áll a gépe mögött, hogy aztán megalkothassa a csodát. A csodát, amely mindenkinek mást jelent. Biztos vagyok benne, hogy különböző érzelmeket vált ki egy-egy mű a kisgyermekből, aki még oly keveset látott a világból és a nagymamájából, aki pedig már szinte mindent.

Tekintetek, melyek mögött sorsok, emberi életek

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Egy szó mint száz, ez a kiállítás segít abban, hogy kiszakadjunk a rohanó hétköznapokból, megálljunk egy pillanatra, és észrevegyük azt, ami mindig ott van a szemünk előtt. Ebben segítenek a Képolvasók Fotóklub által készített gyönyörű fotók, amelyeket egészen április 24-ig tekinthetnek meg Székesfehérváron.