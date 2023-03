Heteken át mutatkozott be a Móri borvidék krémje a Lamberg pince boltívei alatt. Minden alkalommal két pince borait kóstolhatták meg az érdeklődők az ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött szakmai esteken. A nagy népszerűségnek örvendő programsorozat utolsó felvonása a Brindisi Szent Lőrinc Borrend bemutatkozása volt.

-A jelenleg 42 tagot számláló civil szervezetet 25 olyan alapító indította el még 2001-ben, akik elkötelezettek voltak a város és a bor szeretetével kapcsolatban, beszélt a kezdetekről Körösi Imre, az egyesület egyik képviselője.

Az asztaltársaságok elemezték a kapott borokat és a házigazdáknak számos kérdést feltettek az est folyamán

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Az elnök-nagymester Gábor Csaba elmondta: -Az Ezerjó, a borvidék zászlósbora körül sok találgatás, van, mert egyesek szerint ősi magyar fajta, ami így bekerült a hungarikumok közé, de sokak szerint az országba, így Mórra is érkező németek hozták be magukkal. Viszont a ruhánk barna színe egyértelműen összefügg a németek érkezésével, ugyanis a velük együtt kerültek Magyarországra a barna ruhát viselő kapucinusok, akik közül több szempontból is kiemelkedett Brindisi Szent Lőrinc. A sárréti csata leírásaiban a napra pontosan 60 évet élt kapucinus hatalmas volt. A becslések szerint 5 méter magas férfi miatt elmenekült az ellenfél a hadszíntérről. A kapucinusok ruhája barna, így a mi ruhánk is az, arany zsinórral és egy emblémával, melyen Mór első mezővárosi pecsétje és egy lajtos kocsi szerepel. Bőr tokban van a medálunk, melynek egyik felén Brindisi Szent Lőrinc arcképe, a másikon a borend logója látható. -

Persze mivel a Lamberg pincében mutatkoztak be a borlovagok, a közönség nem csak a száraz történelmi tényekkel ismerkedett, hanem kiváló nedűkkel is. A házigazda Istvánfalviné Tardi Ibolya, a Móri TDM civil iroda pályázati menedzsere és barna palástos segítségei elsőként egy 2021-es Ezerjót töltöttek a tudásra és borra szomjazóknak. A zámolyi Szabadkai Pincészet karakteres savakkal rendelkező, kellemesen citrusos bora nagy sikert aratott, ahogy az egyik borlovag és pincetulajdonos által felkínált Chardonnay. Galambos Lajos akkor éppen nem a saját, hanem a Holló pince borát töltötte a poharakba. A 2021-es Chardonnay Rockstar névre hallgatott és hatodik töltésű 225 literes fahordóban érlelték. A mai divattal ellentétesen, oxidatív eljárással készült a bor, melytől, Galambos Lajos szerint nem lesz szálkás a nyelvünk.

Ugyanúgy a 2011-ben alapított Holló Pincétől került a poharakba egy másik kiváló tétel, a szintén fahordós 2021-es Ezerjó, melyre azt mondta Galambos Lajos borlovag, hogy szépen jön elő belőle a fahordós ízvilág. Jól áll neki a dekantálás, mert ha levegőt kap, szépen megnyílik ez a vastag, zömök, beszélgetős bor.

Persze nem feledkeztek meg a kóstoló résztvevői a borrendről sem, így az is kiderült közben, Gábor Csabának köszönhetően, hogy Gabriel atya, aki a kapucinus rend pohárnoka volt, állította, hogy ő minden borfajtát felismer. Aztán egy vakkóstoló során a társak tréfából vizet töltötték neki és a szerzetes pár korty után bűnbánóan ezt mondta: -- Sajnos nem mondtam igazat, mert ezt a fajtát nem ismerem. -

Az utolsó tétel egy 2021-es Galambos Pincéből származó Ezerjó, méghozzá egy félédes Ezerjó volt. A saválló tartályban tartott, reduktív eljárással készült bor édes íze annak köszönhető, hogy megállították az erjedést, így alacsonyabb lett a borban az alkohol és magasabb a maradék cukor. A tulajdonos szerint egy ilyen bor kiváló azoknak, akik csak most ismerkednek a borokkal. Mint mondta: --Ez olyan, mint a steak. Aki először eszi, az nem eszi a angolosan, de utána már igen. -

A ropogós kelttészta és a zsíros kenyér segített szétválasztani a különböző borok ízét, de a száraz borok mellé eledelnek sem volt utolsó

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A vendégsereg kérdezte, hogy hogyan lehetséges az erjedés megállítása? Galambos Lajos így felelt: -- Borkén hozzáadásával vagy hűtéssel. Nehéz eltalálni azt a pontot, hogy mikor is állítsuk meg a folyamatot. A borpatika nézi a grammokat és kóstolni kell, persze szigorú szakmai szempontok alapján, méghozzá minden nap, igaz utóbbit a feleségem nem nagyon hiszi el.

Az est végén a beszélgetések során kiderült, hogy lesz még számtalan esemény a Lamberg pincében. Istvánfalviné Tardi Ibolya elárulta, hogy legközelebb Buch Tibor tart egy borkóstolóval és vacsorával egybekötött koncertet a pince szervezésében április 15-én.