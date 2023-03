Ezúttal három egyedi kézműves termék került átadásra, amiről természetesen a helyi civil szervezet közösségi oldalán be is számolt. A szabadbattyáni tojáson a község török kori jellegzetességeit is felfedezhetik a szemfülesek. A beszámolóból az is kiderül, hogy kisapostagi nőegylet személyesen utazott Szentivánra a húsvéti alkotásaikat átadni és ha már ott jártak, megtekintették a Mária-kegyhely templomot, ami a mai napig országos zarándok hely.

Videón pedig a Lajoskomárom tojását láthatják, amire méltán lehet büszke a település.