A riportban íz ötletgazda, az Alsószentiván Községért Egyesület képviseletében, Nagy Orsolya is megszólal, aki elmondta, hogy céljuk ezzel a kezdeményezéssel az volt, hogy az ünnepre várakozást még meghittebé tegyék, hangsúlyozzák az együvé tartozást a megye falvai, települései között. Emellett a nézők láthatták Baracs, Bodajk és Vál elkészült alkotásait is, míg a Jenő község tojásával közelebbről is megismerkedhettek Szabó Mária kreatív alkotó kalauzolásában.

Ami nagyon fontos volt – emelte ki a készítő –, hogy szerepeljen rajta a címer és a templom, amelyek a község két nagyon meghatározó motívuma. A címer szimbolizálja a település közel nyolcszáz éves múltját, míg a templom, amely egyébként a megye egyik legfiatalabb temploma, egy nagyon komoly közösségi összefogással jött létre.