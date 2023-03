A medvehagymát – népies nevén jurda, poroszhagyma, sajamás, vagy vadfokhagyma – talán egy bő évtizede fedeztük fel újra és úgy tűnik, azóta töretlen a népszerűsége. Gyógyászati szempontból nézve a fokhagymához hasonló jótékony hatásai vannak: antibakteriális és antivirális (vírusellenes) és mivel bővelkedik vitaminokban és ásványi anyagokban - flavonoidokat, folsavat, B- és C-vitamint tartalmaz nagy mennyiségben - rendkívül jót tesz az immunrendszerünknek. Ugyanakkor vér- és májtisztító hatású, fokozza a máj- és az epeműködést, tisztítja az ereket, ezáltal jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, normalizálja a koleszterinszintet. Más gyógynövényekkel kombinálva további hatásokat is elérhetünk vele. Vérhígító gyógyszerek mellett azonban ne fogyasszuk a medvehagymát, de terhesség és szoptatás alatt is érdemes kikérni szakember véleményét!

Mivel nyersen és magában is fogyasztható, ez a legjobb felhasználási módja, hiszen így semmi nem veszik el az értékes hatóanyagaiból főzés, hőkezelés közben. Szárított leveléből teát is készíthetünk, de boltban kapható tinktúra formában is. Széles körben felhasználható a konyában: főzeléknek, salátákhoz, pesto-nak, kenhető krémekhez is kiváló, ugyanakkor töltelékekben, sós süteményekben is remekül megállja a helyét.

Mivel azzal kezdtük, hogy itt a szezonja, ejtsünk szót a szedéséről is, ami annál is fontosabb, mivel összekeverhető a gyöngyvirág levelével, ami viszont erősen mérgező! Sajnos az utóbbi években Fejérben is fordult elő haláleset a gyöngyvirág levelének elfogyasztásából. A medvehagyma szedését tanácsos a szezon elejére – azaz mostanra - időzíteni, amikor még nem bújtak elő a gyöngyvirág levelei. A két erdei növényt egyébként legegyszerűbben a levél dörzsölésével lehet megkülönböztetni, ugyanis csak a medvehagyma levelének – aminek a színe fényes élénkzöld, fonákja hamvaszöld - van egyértelműen felismerhető hagymaszaga. Ha nem vagyunk biztosak magunkban, keressünk inkább kifejezetten medvehagymaszedő túrát (pl. április 2-án a Szent István Király Múzeum szervezésében indul a Herbarius gyógynövénytúra Bakonykutiba medvehagymát gyűjteni, a túravezető Lencsés Rita, gyógynövényszakértő).

Azt sem árt tudni, hogy saját fogyasztásra, naponta legfeljebb két kilogramm mennyiségben szabad gyűjteni azokban az állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek.