Madárleső szemétszedő túrára készül a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, melyen a madárismereti programot kötik össze a szemétszedéssel. Április 11-én 9 órakor az inotai bekötőúton találkozunk – árulta el a feol.hu-nak Staudinger István, aki maga is ott lesz az eseményen és várja a résztvevőket. S hogy hogy jött az ötlet?

- Sokkal többen jönnek, ha nem csak szemetet kell szedni, hanem közben még élményt is kapnak cserébe az emberek – mondja, ahogy azt is: a helyszín sem véletlen: Nádasdladány és Inota között van egy átkötő út, jobbra is, balra is bányákkal, Natura 2000-es területekkel. Ez korábban – mint mondja -, közút volt, így viszonylag jól lehet közlekedni rajta. - Éppen ezért sajnos sokan a szemetet is oda hordják…

De közben nagy élet van arrafelé, sok a madár. Így tavasszal megjelennek a gémek, kacsák, énekesmadarak és ragadozó madarak egyaránt. Ezekről kapnak tájékoztatást majd a szakvezetőktől a résztvevők. – Lesz tehát mozgás bőven, közben szedegetjük a szemetet.