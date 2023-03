Benépesült szombaton a hangulatos tájház. A team, a kemény mag mit sem változott, az attrakció fölött ezúttal is a nyugdíjasklub bölcsei, a táncimádó hölgyek és a legényegylet tagjai bábáskodtak. A nevek és persze a személyek is régi jó ismerősei a krónikásnak, legyen szó akár Editről, Erikáról, Juditról, Katiról, Krisztiről, Laciról, Mariannról, Pistáról, Rózsikáról vagy Sanyiról.

Hartné Kati a frissen kisült lángossal

Fotós: V. Varga József / Fejér Megyei Hírlap

A kenyértészta-dagasztás és a langallósütés fortélyaiba Kubikné Edit vezette be a népeket, feltétként bacon (vagy ahogy a Made in Hungária című filmben Dunai Tamás mondta Szabó Kimmel Tamásnak: „Szalonna, fiam, szalonna!”), tejföl és hagyma került a forró tésztára. A lángos, mint mindig, Sajtosné Rózsika privilégiuma volt, a népszerű Pogi mami csülkös lángossal is készült. A fánksütést a Táncimádó hölgyek vállalták, s Szabóné Erika felügyelte, a családi receptet Bognárné Mariann hozta.

A kolbásztöltő különítmények rangsorában végül az első helyet az OMSZ gárdája gyűjtötte be hét nyelven beszélő csípős kolbászával, megelőzve a Gárdonyi Gésa és a Poison-halkolbász fantázianévre keresztelt alakulatot. Az egyszemélyes zsűri tisztét Sziksz séf, azaz Sziksz Péter látta el, akinek felesége, Mohai Orsi segédkezett.

Kubikné Edit jól ismeri a langallókészítés fortélyait

Fotós: V. Varga József / Fejér Megyei Hírlap

Az úrhidai családi szomszédoló elsősorban langallóra épült, de a férfiemberek jelentős része gyümölcsnapot is tartott, vegyi gyümivel, vegyes gyümölcspálinkával. Zárásképpen Bognár József polgármester aztán engedélyt adott a csúf kiszebáb elégetésére. Lobbant a máglya, hiszen a telet (még ha nem is volt itt igazán) bizony el kell űzni. Így, a meteorológiai tavasz negyedik napján…