A viharos szél nagy felfordulást okozott szombaton Magyarországon, több helyen pedig akkora porvihart kavart, hogy alig lehetett látni az orrunkig.

Kortyis Dávid, Martonvásár fotóriportere a természet nagy barátja, és kiváltképp imádja kémlelni az eget és fotózni a durva és szélsőséges időjárási körülményeket. Szinte már üldözi a veszélyesebb viharokat, jégesőt vagy éppen zivatarokat, hogy megragadja azt a szépséget, amik elől az emberek többsége inkább biztonságos helyre bújik, utólag viszont szívesen nézik meg az ezekről készült felvételeket.

Fotóját az időkép is leközölte.

Fotós: Kecskés Zoltán

Nem volt ez másként szombaton délután sem, amikor az M7-es martonvásári szakaszán a porvihart lefotózta. A felvétele azóta a német, wetteronline-t is bejárta, de fotója megjelent az időképen is. Ma este pedig a királyi tévé 20.25-kor kezdődő időjárás-jelentésében is feltűnik majd.



– Egész délelőtt vihar tombolt odakint, olyan volt, mintha dühödt boszorkányok ropnák féktelen táncukat. Gondoltam megörökítem nem messze tőlünk van egy felüljáró. Kocsiba pattantam és már ott is voltam. Először csak videót akartam készíteni nem is vittem fényképezőt nagy izgalmamba, így duplán jártam meg az utat. - kezdte beszélgetésünket.

A martoni fotós egy fotója a szombat délutáni porviharról.

Fotós: Kortyis Dávid

– Büszkeséggel tölt el, hogy egy külföldi időjárással foglakozó oldal is megkeresett, hogy a fotóimmal szeretné prezentálni az itthoni eseményeket! – folytatta – Egyúttal nagyon sajnálom, ami az M1-es autópályán történt. Részvétem a tömegbalesetben meghalt férfi családjának és mihamarabbi felépülést a sérülteknek. – mondta lapunknak Kortyis Dávid.