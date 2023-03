A két színésznő a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) által közzétett idei Oscar-díj várományosaiként vonulhatnak be a vörös szőnyegen a Los Angeles-i díjátadó helyszínére a Dolby Színházban, az ottani idő szerint vasárnap délután. Mint arról először 2021 márciusában tudósítottunk lapunkban, azért tartózkodtak hónapokon keresztül Magyarországon, hogy részt vegyenek a Borderlands című videojáték adaptációjából készülő, még gyártás alatt lévő amerikai filmsorozat felvételein.

A szár-hegyi kőbányában is forgatott film főszereplője a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett, akit most legutóbbi filmje, a Tár címszerepéért jelölték ismét a legrangosabb filmművészeti elismerésre a legjobb női főszereplőként. Az Oscar-díjra is javasolt filmben Lydia Tár karmestert és zeneszerzőt alakítja. A szerep karakterhű megjelenítése érdekében a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanult zongorázni a Borderlands c. film felvételei közbeni szabad idejében.

A másik Oscar-díj esélyest, Jamie Lee Curtist, először jelölték a Filmakadémia díjára, a szintén Oscar-díjra kiválasztott Minden, mindenhol, mindenkor c. film mellékszerepéért. A Borderlands c.

filmben Dr. Patricia Tannis régészt alakítja. Számára az itteni filmforgatás érzelmi szempontból is emlékezetes marad, mivel másodszor járt ősei földjén, Magyarországon. Jamie Lee Curtis magyar gyökerekkel rendelkezik, az egykori színészlegenda Tony Curtis lánya.

A március 12.-i díjátadó ceremónia előtt megpróbáltuk számba venni azt is, hogy a már Oscar-díjat birtoklók közül kik filmeztek vármegyénkben. Az elsők között említhetjük Helen Mirrent, aki a szintén Oscar-díjas Szabó István rendezővel forgatott Csákberényben és Lovasberényben Az ajtó c. magyar-német filmdrámában, amely Szabó Magda regényének adaptációja. Mint emlékezetes, Helen Mirren 2007-ben a legjobb női főszereplőként (A királynő), míg Szabó István jóval korábban, 1982-ben a legjobb idegennyelvű filmért (Mephisto) részesült az aranyborítású Oscar-szoborban.

Cate Blanchett és Jamie Lee Curtis is az idei Oscar-díj jelöltek között szerepelnek, az előbbit a Time Magazin az év női közé választotta az idei Nőnapo

Forrás: Facebook

Jennifer Lawrence, Az éhezők viadala sorozat sztárja A Vörös veréb című kém-thrillerben forgatott a dégi Festetics-kastélyban és a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszodában 2017-ben. Négy Oscar-jelölése közül 2013-ban nyerte el a legjobb női főszereplő díjat A napos oldal c. filmben játszott szerepéért.

Eddie Redmayne 2015 óta Oscar-díjas a legjobb férfi főszereplőként, A mindenség elmélete c. filmben nyújtott színészi teljesítményéért, a tudós fizikus, Stephen Hawking szerepében. A Harry Potter filmek egyik főszereplőjeként is ismert színész a Madárdal (Birdsong) felvételein járt Fehérváron 2012-ben. Ebben a

filmalkotásban városunk helyettesíti Amienst, a franciák történelmi városát.

Másik magyar Oscar-díjasunk, Nemes Jeles László, a Saul fiával 2016-ban érdemelte ki a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést. A 88. Oscar-gála díjazottja a 2018-ban bemutatott Napszállta című filmjét rögzítette Székesfehérváron és két másik vármegyei helyszínen, Iszkaszentgyörgyön és Dégen.

Ha az Oscarról van szó, nem maradhat ki a sorból Steven Spielberg sem, aki eddig háromszor is hazavihette az Akadémiai Díjat (Schindler listája, a legjobb rendező, a legjobb film 1994-ben, Ryan közlegény megmentése, a legjobb rendező 1999-ben). Az idén január végén tudósított lapunk arról, hogy a Csákberény melletti „kopasz dombok” területén a Halo című sci-fi sorozatát forgatják – bár a szigorú hírzárlat miatt nem tudtuk meg, személyesen itt járt-e. Székesfehérváron járt, viszont nem filmezett vármegyénkben Zsigmond Vilmos, 1956 után az Egyesült Államokban letelepedett Oscar-díjas operatőr (a legjobb operatőr 1978-ban, a Spielberg által rendezett Harmadik típusú találkozások fényképezéséért), viszont életműdíjat kapott 2006-ban a 2. Alba Regia Nemzetközi Filmfesztiválon.