A Magyar Édességgyártók Szövetsége minden év végén döntést hoz arról, ki kapja a szövetség innovációs díját. A Szövetség által alapított díjat minden évben márciusban, a nemzeti ünnep előtt nyújtják át a megelőző év kiemelkedő édesség innovációjáért.

Sánta Sándor, a Szövetség elnöke a szerdai díjátadón elmondta: az elismeréssel azok munkáját ismerik el, akik olyan termékeket fejlesztenek, amelyek ötvözik az édesség készítés legjobb hagyományait a jelen idők kihívásaival Az elismerést ezúttal székesfehérvári vállalkozás nyerte: Damniczki Balázs vegán birsalma szaloncukra lett a nyerő.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A díjazottnak Cser-Palkovics András polgármester is gratulált. Damniczki Balázs az édességről elárulta:

- A vendégek egyre több alternatív, valamilyen mentességre vonatkozó terméket keresnek. Az egyik legnagyobb trend most a vegán, ami annyit jelent, hogy nem tartalmaz állati összetevőket és lehetőleg minél tisztább forrásból vegyük a hozzávalókat a termék elkészítéséhez. Mindezek figyelembevétele mellett ezúttal a karácsonyi kedvencünket, a birsalmasajtot ötvöztük a szaloncukorral. Az édeségben nem használunk például citromsavat, hanem igazi citrommal savanyítottunk, továbbá a legjobb minőségű belga csokoládéval vontuk be. A birsalma java saját, családi termelésből származik, de a további igényeket is közeli termelőtől vásároltuk meg. Étcsokoládét használtunk, mert a tejcsokoládéban van tejpor, ami állati eredetű. De a kötőanyag sem lehet zselatin, mert az is állati eredetű. Így ezt az édességet természetes pektinnel és agaragarral stabilizáltuk.