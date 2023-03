– Ez a dal lényegében az én szüleményem, amit Tóth Marcellal és Ferencz Péter Peet-tel kiegészítettünk! Akartam egy középtempójú “tökösebb”, masszívabb számot és ezért is lett a címe a Protein Shakespeare. Meg persze azért is, mert mindketten szeretünk konditeremben súlyzós edzéseket végezni és bizony edzés előtt is vannak olyan napok, amikor nehezen akar nekiállni az ember… Csak ajánlani tudom ezt a számot mindazoknak, akiknek egy kis plusz löketre lenne szükségük!