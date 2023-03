A 23 éve működő székesfehérvári-szabadbattyáni Alba Regalis Motoros Club egy jó kis túrára vár minden motorost április 8-án. Amint a feol érdeklődésére Villányi András főszervező elmondta, 10 órakor lesz a találkozó Székesfehérváron, a Seregélyesi út 121. szám alatt lévő MOL kúton, a Vállalkozói központnál.

A motorosok zárt alakzatban innen indulnak Solt érintésével Foktőre, ahol a Pirates Family motoros klub székhelyére érkeznek. Itt darts verseny is lesz, a hazautazás pedig már nem csapatban, hanem egyedi jelleggel zajlik majd.

- Különösen azokat várjuk, akik szeretnének a csapatban, alakzatban motorozás élményével és technikájával megismerkedni. Az út során azt is megtanulhatják, hogyan kell egy körforgalomban biztonságosan áthaladni sok motorral. Fény derül arra, mi a road captain vagy éppen a záró motorosok feladata, s arról is szó lesz az indulás előtt, miért kell csapatban cipzárszerűen elhelyezkedniük a motorosoknak - mondta érdeklődésünkre a főszervező, aki szerint annak is érdemes kilátogatnia az indulásra, aki nem vesz részt a túrán, hiszen egy 60-100 főből álló motoros csapat látványa mindig felvillanyozó. András egyébként egy videót is készített a csapatban haladás technikájáról, ami itt megnézhető.