– Újabb sikeres fordulót tudhatunk magunk mögött a kocsmakvízből Kálozon. A csapatok száma nem változott, sőt a csapatnevek is ugyanazok voltak, ám jó volt látni új arcokat a társaságokban. Tapasztalni lehet, hogy a csapatok egyre komolyabban veszik a felkészülést, ennek következményeként is betudható, hogy elszármazott fiatalok is csatlakoztak a régi barátok, vagy éppen a szüleik csapatához, hogy erősítsék őket – kezdte beszélgetésünket Karácsony András, majd a részletekre is kitért:

Ismét a Másnap FC csapata győzött, így négy forduló után vezetik a bajnoki tabellát!

– A már megszokott témakörök – mint például a logika, matematika, irodalom –, mellett újak is megjelentek. Így voltak kérdések például a gasztronómiából is, de nagy sikert aratott a filmzenék témaköre is. A szoros versenyt ismét a Másnap FC nyerte, akik egyébként jelenleg vezetik is a bajnokságot az eddig szerzett pontok összesítése alapján. Második helyen a Vad Turgenyev és a Maszatosak, míg a harmadikon a SZANA csapata végzett – fogalmazott a közművelődési szakember.

A kvízesten Kis Betti és Mészáros Hajni segédkezett.

A díjazásról még nem esett szól. Mint megtudtuk, oklevél, illetve emléklap minden csapatnak jár, valamint a Top 3-ban végzett társaság egy-egy üveg italt vihetett haza, valamint a főszervező (Karácsony András) felajánlásából 3d nyomtatóval készített kis érméket is kaptak. Az első helyezettek ezen felül 3d nyomtatott kupát kapnak, mely mindig más más színű.