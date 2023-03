..." Nevezetes napon korán kelt a család. Apraja és nagyja, mint tette a dolgát. Katlanban forró víz, hordták a sok szalmát, A férfiak itták a fogópálinkát." (Idézet a Régi,velegi disznóvágások legendája című versből)

A település közössége már a közelgő nagy ünnepre készül, ezért is jött el a húsvéti sonka alapanyagát adó disznóvágás ideje. A feldolgozást a helyi mester, Major József hentes vállalta magára.

Stephan Dorn és felesége Angelika Dorn

Fotós: Önkormányzat

Móder Cecília elmondta: – Jól összeszokott kis csapatunk van, a fiúk értik a dolgukat. Közéjük tartozik a szintén nagyvelegi Kovács László zenész. Lackó a hagyományoknak megfelelően kora reggel harmónikájával és nótaszóval érkezett, így már szinte garantált volt a jó hangulat, de azért a hagyományos, kötelező fogópálinka sem maradt el reggel. Volt több fajta is, és ebben az évben, a legmesszebbről érkezett párlat Sárospatakról indult Nagyvelegre székesfehérvári fiatalok közvetítésével. A népes vendégsereg nem csak velegi lakosokból állt. Voltak érdeklődők a környező településekről, Budapestről, sőt a határon túlról is, ugyanis Stephan Dorn polgármester és delegációja, a németországi testvértelepülésünkről, Neuhausból érkeztek. –

Törő Gábor és Kosárszki József

Fotós: Önkormányzat

Nagy volt tehát szombaton a sürgés-forgás Velegen. A lányok asszonyok készítették a finom disznótoros ebédet, amiből ez alkalommal is mindenkinek jutott. Ebéd után pedig színpadra léptek a művészek. A nagyvelegi Marbella Táncegyesülethez tartozó mazsorett csoport tagjai alig egy éve táncolnak együtt, de már az országos gálára is eljutottak. De fellépett az idén 45. évfordulóját ünneplő helyi Ősz Virágai Nyugdíjas Klub és a móri Rozmaring Tánccsoport is. A Wasserfall Harmonika Duó tagjai végig kisérték a rendezvényt, melynek résztvevőit falunéző lovaskocsikázásra vitték, a Torma tanya felajánlásából.

A rendezvényt egy Paulus Molnár Borház támogatásával létrejött ünnepi vacsorával zárták, ahol szorosabbra húzták a testvértelepülési kapcsolatok erősítése volt.