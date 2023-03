Egy olvasónk járt nemrégiben a hírlap szerkesztőségében. Mária kétségbeesetten fordult hozzánk, mert úgy érezte, hogy több igazságtalanság is történt vele, némely lakótársával együtt. A szív- és cukorbetegséggel is küzdő hölgy azt mondta a Sajtóházban: – Két évtizede is van annak, hogy mobiltelefon antennákat telepített az akkori Telenor a Garzon ház tetejére. Ez sem akkor, sem most nem aratott osztatlan sikert a lakók körében, emiatt is volt az, hogy vizsgálatokat követeltünk. Éveket vártunk arra, hogy megmérjék a sugárzást a tetőn, míg végre megtörtént. Amikor megjelentek a szakemberek, kértem őket, hogy jöjjenek be a lakásomba is, és végezzenek ott is méréseket, sőt, felmentem a tetőre is, amikor ott zajlott az ellenőrzés, ám ez a lépésem a mérést végző hölgynek már egyáltalán nem tetszett, mert beigazolódott, hogy magas a sugárzás. Ezért történt az, hogy a már említett, diagnosztikát futtató szakember elkapkodta előlem a műszert, amin gyorsan pörögtek a számok. A lépcsőház közepén, a lejáratnál is a normálnál magasabb értékeket mutattak a műszerek, és ezek még a mérést végző hölgy szerint is magasak voltak. Meggyőződésem, hogy hamis adatokat adtak közre és hogy hamis orvosi pecsétekkel látták el a módosított eredményekkel teli dokumentumot. Én kértem a komolyabbik vizsgálat eredeti adatait, de nem kaptam meg őket, és emiatt többször is támadás ért engem.

Nem kevesebb, mint 42 mérést végzett el a szakember páros a ház különböző pontjain

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Mária kitart azon álláspontja mellett, hogy azért küzd ennyi betegséggel és azért lesz vörös a füle, valamint vérágas a szeme, mert a magas penge épület legfelső emeletén lakva túlságosan ki van téve a mobiltelefon antennák okozta sugárzásnak. Emellett azt is kihangsúlyozta, hogy elégedetlen a társasház közös képviselőjével.

A panaszos információi szerint a lejárati léppcsőn a szakember is elismerte a túl magas értékeket

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Simon Lászlóné számára nem volt meglepetés a probléma újbóli felvetése. Mint elmondta: – Valóban volt sugárbiológiai mérés a házban, mert a lakók ezt közgyűlés keretében kérték. Az eredménye el is készült és a társasház aljában ki is van függesztve a faliújságon, bárki láthatja, olvashatja. Azon lakók esetében, akik ezt külön kérték, a lakásokban is mértek a szakemberek. Szóval mindenki kívánsága teljesült, és azok az adatok, amelyekre mindenki kíváncsi, megérkeztek, és mindenki számára látható. Egyetlenegy lakónk nem tud ebbe beletörődni, és emiatt minden szálat megmozgat, mert állítja, hogy ő be lett csapva. Azért azt tudni kell, hogy nem kevesebb mint 183 lakás van ebben a házban, és ennek megfelelően annyian laknak benne, mint egy kisebb faluban. Hangsúlyozom, hogy a sok lakó közül ez az egyetlen hölgy, aki nem tudja elfogadni a helyzetet. A múlt héten volt közgyűlésünk, és a lakközösség ott megjelent tagjai mindent elfogadtak, ellenvetés nélkül.

Az 1974-ben épült lakóház 183 lakást és egy kisebb községre való lakót rejt

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A nem-ionizáló sugárforrások helyszíni mérését a Nemzeti Egészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztálya rendelte el és a Sugáregészségügyi Vizsgálati Laboratórium végezte el. Simon Lászlóné közös képviselő elismerte: – Valóban, korábban féltek a lakók, hogy hátha van valami káros, határérték fölötti dolog, de meg lett mérve, hivatalos, akkreditált labor szakemberei által. Ettől függetlenül én nem állítom, hogy a panaszosnak nincs igaza. Ha nem tudja elfogadni a kifüggesztett eredményeket, bármikor jogorvoslatért fordulhat. A jegyzőkönyv a rendelkezésére áll a lakónak és azzal megtámadhatja a végeredményt.