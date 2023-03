Az Ercsiben élő családanya kiskora óta rajong a kézzel készített edényekért. Mindez odáig vezetett, hogy 2012-ben, Ercsiben megalapította a Csudacserép Fazekasműhelyt, majd munkájának elismeréseként Fejér Termék díjban is részesült. Volt szerencsém magam is megtekinteni „munkahelyét", ahol egyedi formavilágú, őrségi díszítésű, fazekas zöld és barna produktumai őrzik a magyar hagyományokat, de a fiatalosabb, bordó színvilág is helyet kap készletein. Halminé Göcs Katalin lelkesen készül a szombati napra is, melynek témája, a húsvét.

– 9-12 óráig bárki benézhet hozzánk, ahol minden érdeklődő mindenféle előképzettség nélkül saját kezűleg megalkothatja könnyedén a húsvéti díszét. Szombaton húsvétra készülve kis nyuszikát fogunk készíteni. Az elkészült alkotásokat a következő 1-2 hétben kiszárítom, kiégetem, lefestem, és reményeim szerint mindenkinek már az ünnepi asztalát fogja díszíteni húsvétkor. Várunk mindenkit szeretettel! – mondta a feol.hu-nak az elismert szakember.