Mint Reszegi Imrétől, a SKILL Labor vezető mentőtisztjétől, szakmai szakértőjétől megtudtuk maga a labor egy több éves fejlesztésnek az eredménye. Az Országos Kórház Főigazgatóság még 2022 júniusában zárta le ezt a projektet, mely során három nagy egyetemen és 16 megyei kórházban kerültek kialakításra hasonló képzési központok, ahol szimulált környezetben tudják bemutatni az orvostudományt. Ami pedig a SKILL Labor egyik különlegessége, hogy szinte bárki rész vehet ezeken a szimulációs gyakorlatokon.

– A labor egyaránt teret ad az egészségügyi, a szakorvosi és az orvosi képzéseknek, de emellett a laikusok számára felvilágosító oktatást is tudunk biztosítani. Úgy vélem, hogy az alapokat mindenki magával hozza, akár a köz- vagy felsőoktatásból, akár az orvosi egyetemről. Itt pedig megpróbáljuk a gyakorlatban is kamatoztatni az elméleti tudást. Négy olyan terem van, ahol az ide érkezők szimulált környezetben kipróbálhatják magukat. Van felnőttápolási, gyermekápolási, sürgősségi-intenzív, továbbá egy kompletten berendezett műtő terem – részletezte a laborvezető.

Megtudtuk azt is, hogy a kórháznak külön instruktorai vannak kiképezve arra, hogy orvosi ismereteiket átadva megmutassák a szimulációs eszközök használatát, legyen az újraélesztés, nyílt seb összevarrása vagy épp az, hogy hogyan tudnak eltávolítani egy idegen testet a légutakból. De szakorvosok, osztályvezetők is tarthatnak speciális belső képzést az osztályukon dolgozó orvosoknak, szakdolgozóknak.

Ezen túl általános iskolás gyermekek is betekintést nyerhetnek a szimulációs környezetbe. Látogatásunkkor is éppen iskolai csoportok érkeztek, akiknek Reszegi Imre bemutatót tartott és interaktívan bárki kipróbálhatta az eszközöket is.

– A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház együttműködésében nyílt napok zajlanak. A mostani alkalom is egy ilyen és igyekszünk átadni a gyermekeknek az egészségügy szellemét. Remélve, hogy amikor a pályaválasztásra kerül a sor, akkor bizalommal fordulnak az egészségügyi szakmák iránt – mondta.