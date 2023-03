A esemény részleteiről Karácsony András, a kálozi faluház közművelődési szakembere számolt be a feol.hu-nak, aki egyebek mellett arra is kitért, hogy mitől is olyan népszerű ez az interaktív esemény:

– Az ötletet a szigetmonostori kollégától vettem át – amit hálásan köszönök neki. A játék lényege hogy három blokkban, hat témában összesen ötvennégy kérdést kapnak a csapatok – kezdte beszélgetésünket, majd elmondta, hogy akkora a részvételi hajlandóság, hogy sokszor már alig férnek el a helyszínen.

– Már szűkös a nyolc csapatnak a faluház nagyterme, s nagy szükség van a hangosításra és a projektorra is, hogy minden csapat jól lássa és hallja a kérdést és a lehetséges válaszokat. Vannak olyan feladatok, amikor zenerészletek hangzanak el, amelyekhez szöveges válaszokat várunk. Két állandó segítőm Kiss Betti és Mészáros Hajni, akik kiváló pedagógusok, ők nagy segítséget nyújtanak a kérdések elkészítésében és az est levezetésében is, amit ezúton is nagyon köszönök nekik. Már a negyedik fordulóra készülünk, amelyek egymásra épülnek. A tét nem kisebb, mint hogy év végén kiderüljön, melyik csapat érdemli ki a bajnoki címet – tette hozzá Karácsony András, aki zárógondolatként arról is lerántotta leplet, hogy honnan jön a KOCSMAkvíz elvenevezés.

– A kocsmakvíz angolszász területekről származik, ahol a vendéglátósok a gyengébb forgalmú napokat dobták fel ilyen alkalmakkal. Nálunk ez úgy valósul meg, hogy a csapatok az estére hozhatnak italokat, ugyanakkor a feszült figyelem nem engedi meg a túlzott fogyasztást, s ez így is van rendjén. A kocsmakvíz az egyik leginteraktívabb módja annak, hogy szórakozzanak, okosodjanak és nevessenek egy jót a helybéliek, ami minden bizonnyal pénteken sem lesz másként.