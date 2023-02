Ahogy minden évben, idén is disznóvágással kezdődött a kolbásztöltő ünnep Magyaralmáson. A Pirkadat tanya jóvoltából került egy közel másfél mázsás hízó a falu lakosainak asztalára. A viharos időre fittyet hányva, a hagyományoknak megfelelően már fél ötkor belehasítottak a hajnal sötétjébe a fejlámpák, hogy az Almási disznóvágás ünnepére időben érkezők tanúi lehessenek a pörzsölésnek és a feldolgozásnak. Ezzel szinte párhuzamosan Tóth Zsolt már fűtötte a falu nemrég átadott kemencéjét, hogy abban megsülhessenek az ünnepi kenyerek.

A helyi nyugdíjasok megmutatták, hogy nem csak dolgozni, de mulatni is tudnak úgy, mint a fiatalok

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A kolbásztöltő csapatokon megesett Papp Tibor polgármester szíve, ezért a faluházban állíthatták fel asztalaikat, és persze a töltőket. Egyik gyári, másik házilag készített masina, de volt közöttük álló és fekvő is. Mondani nem kell, mindegyik arra esküszik, ami neki van, nem beszélve arról, hogy a recept is egyedi.

A kolbászbél nyílását megkeresni igazi mutatvány, de ha már megvan, könnyű felfújni a töltés előtt

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Minden csapatot megkérdeztünk, hogy van-e valami titkos összetevő, vagy fortély, ami megkülönbözteti az általuk készített kolbászt a többitől. Csendes válaszok születtek kezdetben, mondván, hogy sima kolbász.

A Pirkadat tanya csapata nem csak a kolbásztöltésben jeleskedett, hiszen ők vágták hozzá a disznót hajnalok hajnalán

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A Pirkadat tanya disznóvágást is vállaló csapata ki is tartott az álláspontja mellett, ahogy a Gyüttmentek is, mondván, hogy só, bors, paprika kömény és fokhagyma, ám előbbiek annyit mégis elkottyintottak, hogy a jó töltőanyag csak száraz fehér fröccs fogyasztása mellett készíthető el. Aztán a Magyaralmási erdélyiek csapata megnyílt, és legalább annyit elárultak, hogy erdélyi módra készítették a fűszeres finomságot. Ez azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb paprikát tettek a kolbászba, hogy ne bántsa annyira az ember gyomrát. Igaz, mint megtudtuk, ezt a hiányt emelt adag fokhagymával ellensúlyozták.

Jobb időben a falu kemencéje szokott lenni a közösség bázisa, ám most befújta az ünneplőket a szélvihar

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Papp Tibor elmondta: -A hajnalban levágott disznó elegendő mindenre, hiszen közel másfél mázsás hízót ajánlott fel a Pirkadat tanya. A kolbásztöltő csapatok is ebből kaptak, és az óvoda konyháján is ebből készül az ebéd. Az étkezőben húsleves, toros káposzta, kolbász és hurka kerül majd a tányérokra. Ha mégis marad hús, azt felfüstöljük és a későbbi rendezvényeken megeszi majd a falu népe.

Amíg bent folyt a munka, addig a nyughatatlan nyugdíjasok már neki is álltak kóstoló adagokat sütni a faluház bejárata melletti viszonylag szélvédett zugban. A magától értetődő kérdésre válaszolva megtudtuk, hogy egy almási nyugdíjas nem retten meg az időjárástól. Ha hidegben kell dolgozni, nem áll meg, felöltözik és teszi amit kell. Igaz, azt is elárulták, hogy nyáron az aktív nyugdíjasok csapata 40 fokos, rekkenő hőségben festette le a faluház udvarának kerítését, méghozzá úgy, hogy a fiatalok az ablakból figyelték a társadalmi munkát.