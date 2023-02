Délután két órától várták a véradókat a székesfehérvári Alba Bástya Család- és Gyermekvédelmi Központba. Csak néhány percnek kellett eltelnie és máris tömött sorban várták az önkéntes véradók az épület folyosóján.

A családvédelmi központ életében ez az első alkalom, hogy véradáshoz csatlakozik. Tisztl Henrik, a családvédelmi központ vezetője szerint, feladatuk a jövedelem- és különböző természetbeni támogatások mellett a mentálhigiénés segítségnyújtás is. Ahogy fogalmazott, ehhez nagyon jól passzol az, hogy most ebben a segítő folyamatban is részt vettek. Személyesen is példát mutattak azáltal, hogy a kollégákkal együtt, ők is beálltak a sorba, és egyben a házigazda szerepét is vállalták.

Az immár nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő civil véradás az országos hálózatnak a része. Ilyenkor minden megyében és Budapesten, egész héten véradásokat szerveznek a civil központok.

Hétfőn Sárbogárdon, kedden Dunaújvárosban tartották, pénteken pedig Móron lesz az utolsó állomása az akciónak. A céljuk, hogy a civil központok saját partneri hálózatukat és a civil szervezeteket mozgósítva véradókat neveljenek ki és toborozzanak is egyben.

Berdó-Kovács Erika, a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetőjétől megtudtuk, ma Magyarországon naponta legalább 1600 véradónak kell lennie ahhoz, hogy az egészségügyben biztosítva legyen a megfelelő vérkészlet és ez sokszor nem jön össze. A civil szervezetek minden februárban és szeptemberben tartanak véradó hetet, amin népszerűsítik a véradást a Vöröskereszttel és az Országos Véradó Szövetséggel együttműködve.