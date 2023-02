Ahogy a címben szereplő jelentés, úgy maga a túra is kettős: egyrészt megnézhetik az érdeklődők e csodálatos virágot, megismerhetik azt, másrészt pedig felkészülhetnek a tél temetésére is egy kellemes kirándulás formájában. A túra során az ökocentrumot, a halastavakat és a régi Muki vonat nyomvonalát is végigjárják a kirándulók. A résztvevőket a Fácános vadászháznál várják a szervezők.