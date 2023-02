Tapasztaltuk, hogy több helyen kompót, befőtt, savanyúság, romlott, megforrott étellel teli üvegek kerülnek a szelektív gyűjtőkbe, emellett a síküveg táblák, darabok jelenléte sem ritka a tárolók fenekén, sőt, esetenként komplett ablakokat, edzett üvegből készült zuhanykabinokat is támasztanak a szelektív szigetek mellé.

Megkérdeztük a hulladékgazdálkodási céget, hogy mi a tapasztalatuk, miért gond a síküveg jelenléte, illetve, hogy hogyan tudják megoldani a csak elviekben szelektált hulladék tovább szeparálását?

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

– A síküveg és az öblösüveg anyaga eltérő, ezért külön kell kezelni őket. Ha többfajta üveg van a gyűjtőedényben, nem okoz gondot, feltéve, ha nem túl nagy a síküveg mennyisége. Mivel az üvegek gyűjtés közben jelentős arányban összetörnek, így nem tudunk vele mit kezdeni. Ezért fontos az, hogy eleve ne kerüljön síküveg az öblösök közé. Az elkülönített üveggyűjtés a csomagolóanyagként használt üvegek, tehát öblösüvegek gyűjtésére szolgál. Nem ritka, ha mégis kerül bele más is, de jellemzően nem okoz problémát, ugyanis felénk az üveghasznosítóktól minőségi kifogás emiatt nem érkezett – mondta el kérdésünkre Steigerwald Tibor.

A Depónia ügyvezető igazgatóját arról is kérdeztük, hogy a fotón látható módon gyakori jelenség-e, hogy kompót, befőtt, savanyúság, vagyis megforrott, romlott étellel teli üvegek vannak a szelektív gyűjtőkben, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szeparálás, tisztítás mennyivel költségesebb így. A szakember úgy fogalmazott: – Ez egy előforduló probléma, azonban olyan mértéket nem ölt, ami kifogásolt lett volna eddig. Mivel az üveg hasznosítása során elválasztják az idegen anyagokat, ez megtörténik az üvegben lévő maradékokkal is. Ugyanakkor azzal kapcsolatban nincs információm, hogy ez mennyivel drágítja meg az újrahasznosítható anyag tisztítását.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Szelektív gyűjtés tehát van, de a kultúrája még nem alakult ki megfelelően. Steigerwald szerint leginkább csak a hulladékgazdálkodási cég munkatársai szembesülnek az étellel teli üvegekkel, és az, aki odatette. Hogy ki volt, az sosem derül ki, mert ez a probléma ma sajnos nem éri el senki ingerküszöbét.