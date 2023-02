A 2019-ben létrejött, régészekből és önkéntes segítőikből – főként fémkeresősökből – alakult egyesület kapcsot képez az archeológia területén a szakemberek és civil szféra között. Jelentős szerepe van a régészeti emlékek népszerűsítésében, s az elért eredmények széles körben történő közvetítésében. A SZIKM Közösségi Régészet Programjának is egyre több résztvevője van, akik az utóbbi években aktívan bekapcsolódtak a vármegyénk területén folyó régészeti kutatásokba, feltárásokba. Sikereikről nem egy esetben adtunk hírt lapunkban is. A fémkeresős kutatásokon kívül tevékenyen részt vesznek az ásatási bontómunkákban és leletfeldolgozásokban is.

A KRE január 29-én Gödöllőn tartott idei projektismertetőjén vármegyénk közösségi régészeti terveit foglalta össze Kiss Alexandra, aki egyben az egyesület felügyelő bizottságának tagja. Történelmi korok lenyomatát és időskáláját fogják át azok a tervezett ásatások, ahol a SZIKM régészei számítanak az önkéntes segítőkre. A bronzkori földvárak feltérképezését érinti a Váli-völgyben (Kajászó, Baracska körzete) az a projekt, amelynek terepbejárását és fémkeresős kutatásait Kovács Ágnes vezeti. A Bodajk határában található római villagazdaság épületének és a környékéhez tartozó temetőnek a feltárása az előző év után újra folytatódik Kiss Alexandra irányításával főleg önkéntesekkel, a munkálatok hangsúlyát elsősorban a temetőre helyezik. A csákberény-orondpusztai temető feltárása hazánk avar kori ásatásainak egyik legjelentősebb helyszíne, amelyet Szücsi Frigyes vezet az Arató-szérű területén. Hagyományosan a közösségi régészet tagjaira épít, mint a KRE alelnöke és egyben a helyi tagozat vezetője. Bakonykúti középkori temploma falmaradványainak a kibontása is a tervásatások között szerepel Reich Szabina felügyelete alatt, valamint a közelében található római kori előzményeké, a feltételezett halomsíroké is. Több római lelőhelyfelderítés és hitelesítés is bekerült a 2023-as régészeti programba Adony, Sárszentmihály és Sárkeszi térségében. Az előzetes beazonosításuk Molnár Csabának, a régészek állandó segítőjének, és a műholdfelvételek tanulmányozójának köszönhető.

Az önkéntes segítők elismerését jelenti országos szinten a Magyar Nemzeti Múzeumban jelenleg is látható Kincset érő közösség című időszaki kiállítás, ahol olyan leletek láthatók, amelyeket a múzeum ennek a közösségnek köszönhet, s lehetséges, sohasem kerültek volna elő nélkülük. A vármegyénk területén a Közösségi Régészeti Program tagjai által talált régészeti emlékek is bemutatásra kerültek és kerülnek a jövőben is, legutóbb a Csákberényben rendezett Kulcs az ősökhöz c. avar kori kiállításon.