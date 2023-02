Minden kicsi vagy nagyobb községben van egy hely, ahová, ha betérünk a hétköznapi rohanást, kapkodást elfelejthetjük. Biztosan sokan tapasztaltuk már azt az érzést, amikor a bejárati ajtót kinyitva máris megcsap minket a könyvek illata, és már szinte a bejáratnál ránk mosolyog egy kedves, segítőkész arc. Ő nem más az én esetemben, mint Tabiné Nyúl Gabriella, aki a könyvtárat a második otthonának tekinti, és azon dolgozik, hogy minél többen így érezzenek. Vele beszélgetve pedig azt is megtudtuk, hogy mennyi munka rejtőzik a Valentin-napi dekorációk mögött, melynek egyértelmű célja az volt, hogy élmény legyen bemenni az olvasás mekkájába.

– A dekorációt én készítettem elsősorban az olvasás népszerűsítése céljából. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a könyvtárba látogató olvasók is szívesen válogatnak ebből a kínálatból még akkor is, ha ezek tulajdonképpen nem újonnan érkezett könyvek. Szerencsére már ismerem az olvasóim ízlését, tudom, hogy kinek melyik könyvet tudom ajánlani elolvasásra. Nagyon jó érzés, amikor legközelebb jön ragyogó arccal és azt mondja, hogy ez vagy az a könyv tényleg nagyon jó volt, szívesen vennék, ha egy hasonló jellegűt tudnék ajánlani. Van olyan olvasóm, aki mindig felhív vagy ír messengeren, hogy jönni fog. Ez nekem azt jelenti, hogy mire megérkezik, addigra válogatok össze pár darab könyvet. A másik célom ezzel a dekorációval, könyvajánlóval, hogy kedvet kapjon ellátogatni, beiratkozni a könyvtárba aki látja. Évről évre egyre több új olvasó iratkozik be, 2022-ben például 23-an tették – nyilatkozta a feol.hu-nak a művelődésszervező, aki a február 14-i jeles nap alkalmából mással is készült:

– Valentin-napra készítettem 3 online kitölthető kvízeket: volt egy, amiben azt jártuk körbe, hogy tudjuk-e honnan ered és mit ünneplünk pontosan ezen a napon. A második címe "Szerelmes ki mit tud", amiben költők, írók szerelmeire voltam kíváncsi és egy-egy vers pár sorából ráismer-e az olvasó, hogy azt a verset ki írta. A harmadik és talán a legnépszerűbb a "Szerelmes slágerek kvíze". Itt is egy szövegrészlet alapján kellett felismerni magát a dal előadóját. Egész évben igyekszek minden alkalomra kitalálni ilyen és ehhez hasonló, ötletes dolgokat irodalmi évfordulókhoz, világnapokhoz, évszakokhoz kapcsolódóan. Nemrég például Rideg Sándor születésének 120. évfordulója volt. (február 12-én) Az Indul a bakterház filmes változata alapján készült kvíz erre az alkalomra – tette hozzá.

A Valentin-napi dekorációk egyértelmű célja az volt, hogy élmény legyen bemenni az olvasás mekkájába!

A könyvtárban egyébként szinten minden évszakhoz kötődően vannak programok. Mivel KSZR tagkönyvtárként funkcionál az előszállási, így vannak olyan programsorozatok, amihez csatlakozunk minden évben: Internet fiesta, Posztolj verset az utcára, OKN (Őszi Könyvtári Napok). Cél, hogy mindenki megtalálja majd az idén is az alkalmat arra, hogy ellátogasson a helyi könyvtárba, és kedvet kapjon az olvasáshoz.