Két pártállamban élő néni beszélget: -Én főzök a menyem helyett, hogy a fiam és a gyerekei ne haljanak éhen. A másik legyint: -Örülj neki, amíg fontos vagy. Kis unokám mesélte ittjártakor, mikor a tyúkokat etettük, hogy a filmszínház képsorai arról szóltak, hogy egy távoli jövőben az idősek egy direkt a számukra épített otthonban élnek majd, ahol a gyerekeik a nagy ünnepeken, az unokák meg talán évente egyszer néznek rájuk. Beköltöznek a házukba vagy pénzzé teszik és le van róluk a gond. A másik hitetlen: Hogyan történhetne ez meg? Az én menyem mellett éhen halnának a tyúkok is, mi lesz a baromfiudvarral? A másik felel: -Arra is gondoltak. Egy világhálónak nevezett valami, ami mindenhol ott van, de még sincs sehol, ezt is megoldja. Lehet majd élőben tyúkokat nézni és kattintásokkal etetni.