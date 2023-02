Ahogy Bocsi Andrea, a MartonKult igazgatója korábban lapunknak nyilatkozta, nem titkolt célja ebben az esztendőben, hogy az itt élők belakják a város legszebb terét, hogy a felnövekvő generáció néhány év múlva azt mondhassa: „Miénk a tér!”

A mindig mosolygós igazgatónőnek ez a vágya már e szombatján megvalósulhat, hiszen amíg a vidék lakói finom sajtokat, ínycsiklandó savanyúságokat vagy éppen házi sonkát, zöldséget szereznek be, néhány méterrel odébb, a kemencénél várják a fánksütésben rutinos nagymamákat, háziasszonyokat, de a fiatalok is kivehetik részüket a finomság elkészítéséből, illetve az urak is fakanalat ragadhatnak. A fánkok sütésében a helyi hölgyklub tagjai segédkeznek. A fülbemászó dallamokért Kaszab Tibor countryzenész felel majd. Várnak mindenkit szeretettel!

Vezető képünk illusztráció!