Soha ennyien nem voltak kíváncsiak a kislángi kolbásztöltő versenyre a mögöttünk hagyott hétvégén. 2011-ben rendezték meg először a megmérettetést, az idei pedig már a tizenkettedik volt a településen, amelyet a község faluházánál felállított rendezvénysátorban rendeztek meg. Soha ennyien még nem jelentkeztek a megmérettetésre, mintegy ötven csapat jelezte részvételét.

A csapatok egymással küzdöttek, a zsűri pedig a rengeteg kóstolnivalóval!

A címvédő Fejér megyei Nővérkék mellett Kisláng, Soponya, Káloz, Mezőszentgyörgy, Lepsény, Aba, Polgárdi, Bodajk, Dég is képviseltette magát, de érkeztek Ajkáról, Felsőzsolcáról és Miskolcról is. A csapatnevek fantáziadúsak voltak, látszik, hogy volt olyan társaság, akik már neveikkel is mosolyt csaltak a zsűri arcára, amelyet R. Kárpáti Péter színész vezetett.

A verseny nagyon szoros volt, végül első helyen a Kansasok csapata végzett, míg a képzeletbeli dobogóra az Eon-osok és Majsai József által vezetett társaság került. Különdíjban pedig az Inni jöttünk, a Dudar Ervin és csapata, valamint a Róka János és csapata részesült.