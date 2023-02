Ennek apropóján beszélgettünk az AnndiRandi ötletgazdáival, Csiki Anna párkapcsolati coach-csal, kineziológussal, családállítóval és Czettl Andreával, akit a legtöbben az Alba Triatlon Egyesület alapító tagjaként ismernek, jelenleg pedig a szépségiparban dolgozik és igyekszik mindig új ötletekkel előrukkolni. Az eszmecsere alkalmával egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a programsorozat legfőbb célja, de arra is megkaptuk a választ, hogy vajon az első rapid randi alkalmával lecsapott-e Cupido nyila.

Az első program múlthét pénteken kora este volt, de ne szaladjunk ennyire előre. Honnan jött ötlet?

– Mindketten elváltunk, így saját tapasztalatainkra is hagyatkoztunk. Tudjuk ,hogy milyen kevés lehetőség van az egyedülállók számára hasonló élethelyzetben lévőkkel találkozni. Összedugtuk a fejünket és megszületett az AnndiRandi.

Én úgy gondolom a rapid randi nem ördögtől való ötlet, hiszen szerte az országban sikeresen fut. Miben más a tietek, mint a többi?

– Rajtunk nem fog múlni a siker, mindig színesítjük majd a programot. Anna párkapcsolati trénerként is dolgozik, tapasztalatait, tanácsait, praktikáit megosztja majd a résztvevőkkel. Igyekeztünk hangulatos környezetet választani: a koktélozás is sajátos ötlet, és más helyszínek bevonása is a terveink között van. A siker elsősorban a jelentkezőkön múlik, hogy nyitottak legyenek a kezdeményezésünkre. Mi mindenesetre megteremtjük a lehetőséget számukra, hogy minél komfortosabban érezzék magukat.

Igyekeztek hangulatos környezetet választani: a koktélozás is sajátos ötlet volt.

Forrás: Szervezők

Kik a célcsoportotok? Anna, a te munkád során sok esettel találkozol. Miből gondolod, hogy egy rapid randi sikeresebb lehet az online ismerkedésnél?

– Az online világ tele van buktatókkal, kamu profilokkal, vagy hazugságokkal és sokszor az első randiig sem lehet eljutni. Itt egy személyes bemutatkozással, rövid beszélgetéssel ,a kölcsönös szimpátia esetén akár órák múlva már folytatás is lehet. Egy jó beszélgetés, egy mosoly, kedvesség sokkal inspirálóbb, mint egy rövid tartalmatlan üzenet és sokkal inkább növeli az önbizalmat. Ez különbözteti meg és teszi sokkal motiválóbbá az ismerkedést. Mi egyszerűen keretet adunk a személyes találkozásoknak. Ezeken az eseményeken a résztvevők egy gyors állapotfelmérést kapnak a férfiról, vagy hölgyről és a 10 perces beszélgetés után a résztvevők egy előre kiosztott szimpátia-lapon felelnek a legfontosabb kérdésre: lájkolod (kedveled, szimpi, érdekes, látnád megint, ráindultál, megfogott benne valami, szakmailag vonz, egyszerűen tetszik, bírod a buráját, vagy bármi más történt) avagy nem – azaz, szeretnél-e vele újra találkozni, immár saját szervezésben. Mindenki külön asztalnál ül, nem hallják a másik asztalnál ülők társalgását. Segítünk a feszültség oldásában is ha szükségesnek látjuk drámapedagógiai eszközökkel és végig moderáljuk az eseményt. Nincs mitől félni.

Saját tapasztalataikból táplálkoztak az új társkeresési programsorozat ötletgazdái, így született az AnndiRandi.

Forrás: Szervezők

A pedagógus, akár csak egy jó edző ott áll a tanítványai mellett, hogy célba érjen az, amit átszeretne adni. Nyilván ez nem működik úgy, ha a mester nem hisz a taktikában. Ezek szerint Andi, ti hiszitek, hogy ezeken az alkalmakon Cupido nyila is célt ér?

– Miért ne? Ugyanúgy véletlen találkozások történnek itt is, akárcsak a való életben is. Már most, az első randin is beigazolódott ez, hogy egymás közelében élték a mindennapjaikat, közös edzőterembe jártak, és mégis a mi rendezvényünkön kerültek egymással szembe és szimpatizáltak is egymással.

Múlthét pénteken átestetek a tűzkeresztségen a résztvevőkkel együtt. Mik a tapasztalatok, a visszajelzések: Ámor is gyakran látott vendég volt?

– Elképesztően jó hangulatú este volt! Mi láttuk lelki szemeinkkel az összeillő párokat. A statisztika is ezt igazolja, 16 like egyezőség lett, ami 16 magán randit jelent. Így az első alkalom meglepően sikeres volt! Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, mindenki jól érezte magát, pedig mint utólag kiderült volt, aki fél órát gondolkodott a kocsiban, hogy bejöjjön-e? Végül azt mondta, nagyon örült, hogy megtette.

Mivel ez egy programsorozat, így feltételezhetően lesz folytatás. Mivel készültök az érdeklődőknek?

– Február 24-én jön a következő AnndiRandi. Nagy a nyomás rajtunk, hogy legyen 25-35 ös korosztály, úgy hogy ez is tervben van, és egy óriás szingli parti, mely egy zenés táncos esemény lesz.