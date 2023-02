Egy svájci természetvédő egyesület osztotta meg a közösségi oldalán a lenyűgöző történetet: Feltehetően 2021-ben született Svájcban az a szürke farkas, amelynek testére az ottani természetvédőknek sikerült egy jeladót rögzíteni, s azóta nyomon tudják követni a védett állat vándorlását. A fiatal hím farkasok - mint a svájci szakemberek írják - általában még ivaréretté válásuk előtt, azaz 22 hónapos koruk előtt, elhagyják a falkát és vándorlásba kezdenek, hogy saját territóriumot keressenek maguknak. A hosszú vándorlás tehát természetese, ám az M237 kóddal jelölt fiatal farkas 700 kilométeres útja során megúszta az autópályákat és közben nem csak országhatárokon, hanem számtalan folyón is átkelt. Amiként a jeladó alapján készült térkép is mutatja, Bécstől először északra indult a farkas, de aztán valamiért újra dél felé vette az irányt és valahol a Fertő-tó környékén érkezett meg Magyarországra. Most pedig Fejér vármegyében bolyong valahol a Vértesben vagy annak közelében.

A páratlan vándorlást Klébert Antal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre is megosztotta a közösségi oldalon, s mint írja: A vadászatra jogosultak fokozott elővigyázatossággal járjanak el, ha pl. aranysakálra (Canis aureus), vagy kóbor kutyára helyezik a szálkeresztet. A faj lövés előtti beazonosítása a vadász felelősége. A szürke farkas hazánkban fokozottan védett állat (természetvédelmi értéke 250 000 Ft) elejtése, elpusztítása bűncselekménynek számít.

Az M237-es jelű farkas megtett útja egyébként még nem számít önmagában rekordnak, de már az egyik leghosszabb dokuentélt vándorlás. Vajon hol találja meg végleges otthonát a fiatal szürke farkas?