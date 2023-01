Jól alvó babának ígérkezik Imre Vencel, a 2023-as év első székesfehérvári babája, akit január 2-án, Cser-Palkovics András polgármesterrel együtt meglátogathattunk a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészetén. Imre-Horváth Anikó és Imre Ferenc első gyermeke ugyanis igazán jól viselte a kamerák, riporterek hadát és a polgármesteri üdvözlést. Gyakorlatilag végigaludta a bemutatását is.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

- Január elsején, 3 óra 16 perckor, 3660 grammal és 54 centiméterrel született Vencel – mondta róla anyukája. – Nagyon vártuk őt, s csodálatos érzés volt, amikor megérkezett. Mindenképpen szeretnénk majd neki testvért.

Hamar kiderült az is, hogy a család nagy focirajongó: - Mindketten a Red-Blue Devils tagjai vagyunk, így elmondhatjuk, hogy ő a legújabb kis csöppség az RBD berkein belül.

Anikó így mesélt magukról: kilenc éve van együtt párjával, két éve házasodtak össze és Székesfehérváron akartak mindenképpen családot alapítani. Úgy is, hogy mindketten Budapesten dolgoznak. - Mindketten itt nőttünk fel, nem is volt kérdés, hogy maradunk – árulta el a feol.hu-nak, ahogy azt is: olyan nevet szerettek volna babájuknak, ami nem gyakori, mégis különleges és van magyar kötődése is. - December 15-ére voltam kiírva, így már a karácsonyt is úgy töltöttük, hogy reménykedtünk, hamarosan megszületik. Ám mégis január elsejéig várt Vencel a világrajövetelével.