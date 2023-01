- Nem volt egyszerű megszerezni, rengeteget dolgoztunk érte! - mondja nevetve Kárpi György, a székesfehérvári Retro menza vezetője, amikor arról kérdezzük, mi kellett a sikerhez. A főnök nevetése már elárulja, hogy valójában nem a világszerte ismert Michelin-zsűri járt Fehérváron és tesztelte szigorú szemmel, pontosabban szájjal a menza ételkülönlegességeit, hanem egy kedves székesfehérvári hölgy, Duráné Győrfy Emőke ítélte oda a saját Michelin-csillagát a mindig vöröshagyma- és pörköltillatú székesfehérvári menzának.

- Amikor először érkeztem ide, az ebéd után az a bajszos, fekete hajú szakács egyből megkérdezte, hogy ízlett a koszt. És egyébként is mindig mond valami kedveset, vicceset. Mindig kíváncsi ránk, a vendégekre. Most már egy ideje járunk hozzájuk, de nem minden nap, és a másik szakács is nagyon kedves, ami sajnos nem jellemző manapság. Ezért döntöttem úgy, hogy valamivel meglepem őket – mondta a feolnak a hölgy, aki aztán az interneten rákeresett, hogyan is néz ki a Michelin csillag. Aztán piros és fehér kartont vásárolt, meg üvegkeretet. Gondosan, ügyelve az ívekre, kivágta a virágra emlékeztető fehér csillagot, felragasztotta a piros lapra: el is készült az elismerés.

- Szépen becsomagolva adtam nekik oda, mondtam, hogy hoztam egy saját készítésű alkotást. Azt hitték, valamit festettem vagy rajzoltam, így aztán nem véletlen, hogy amikor kibontották, elkerekedett a szemük. Mondtam nekik, hogy Rácz Jenő séf simán elbújhat mögöttük, amin újra nagyot nevettek – idézi fel Emőke, aki párjával szokott az Ady Endre utcai menzára járni. A hölgy egyébként minden húsos fogást szeret, párjának kedvence pedig az itt készülő csülkös pacal.

- A tálcák és az étlap fölé, hogy mindenki jól lássa, kiszögeltük az elismerést, amire nagyon büszkék vagyunk – teszi hozzá a már említett bajszos szakács, aki nem más, mint Márkus Róbert, de akit inkább csak Robikaként emlegetnek a menza elkötelezettjei. Hajba Krisztián, aki egyébként a főszakács, ugyancsak örült a kedves gesztusnak, s reméli, kiérdemlik a második és a harmadik csillagot is. Mert most még csak egyet kaptak. Mondjuk, valahol el kell kezdeni!