Nemrég egy Balkán-túra alkalmával szerzett életre szóló élményeket Felföldi-Fi Lara, aki jelenleg a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tizenegyedik évfolyamos tanulója. Ám mielőtt a balkáni térség miliőjéről mesél Lara, ugorjunk egy kicsit vissza az időben.

A gimnazista lány valamivel több, mint másfél éve, 2021 májusában csatlakozott a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjához. Mint mondja, épp valamilyen iskolán kívüli tehetséggondozó programot kerestek, s – mily szerencse – éppen akkoriban nyitotta meg kapuit a fehérvári MCC. Így hát több sem kellett, Lara beadta jelentkezését a Középiskolás Programba.

– Jelentkezéskor egy esszét kellett írni. Viszonylag komolyan vettem a feladatot, nagyon sokat készültem rá, utólag úgy érzem, talán nem kellett volna ennyire túlgondolni. Egy természetfilmről írtam, kapcsolódva a környezetvédelem témájához. – idézi fel Lara, majd hozzáteszi az MCC kurzusai és nyelvi programja már az első perctől elnyerte tetszését, csak úgy, mint a közösségi programok.

A tematikus Balkán-túrára ugyancsak az MCC berkein belül jutott el, nem is akárhogy! Mintegy százötven fiatal szeretett volna elutazni, ám mindössze tizenhatan csomagolhattak, s indulhattak útnak. A kiválasztási folyamat két napon át zajlott a fővárosban, Lara a fehérváriak közül egyedüliként lett a tizenhat szerencsés diák egyike.

S akkor most vissza a túrához: a hat napos kirándulás során az MCC-s csapat bejárta Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Olaszország és Szlovénia egyes részeit, s testközelből láthattak olyan történelmi jelentőségű helyszíneket, melyekről sokan csak a tankönyvekben olvashatnak.

– Bosznián kívül a többi országban már jártam korábban, de nagyon tetszett, hogy a történelem, a világháború és a délszláv háború köré épült a túra témája. Már nagyon sok jót is hallottam az MCC nemzetközi útjairól, ezért is jelentkeztem a Balkán-túrára. Bár előzőleg azt mondták, nem kell készülni a felvételire és az útra, szerintem azért egy minimális alaptudás kellett ahhoz, hogy a jelentkezés sikeres legyen. – emlékezik Felföldi-Fi Lara, aki örömmel mesélt a kiránduláson szerzett élményeiről.

– A hat napos túra során a programjaink közt volt városnézés, múzeumlátogatás, megnéztünk magyar vonatkozású emlékhelyeket, emlékműveket és voltak csapatépítő programjaink is. A teljes út történelem fókuszú volt, ami azért is érdekes, mert a történelem ezen részét még kevésbé tanultuk az iskolában. – mondja.

A térséget bejárva örök élményekkel gazdagodtak

Fotós: Felföldi Lara

– Szerintem Bosznia mindannyiunknak meglepő élmény volt. Teljesen más az ottani kultúra, mint a miénk, például mindenhol lehet dohányozni, még beltérben is, ami számunkra meglepő volt. Nagyon érdekesek voltak a muszlim zarándokhelyek, s volt lehetőségünk bemenni egy mecsetbe is. – sorolja Lara, akitől azt is megtudjuk, útjuk során bejárták például Szarajevót is, ahol idegenvezetőjük nem más volt, mint a szarajevói nagykövet helyettese.

– Boszniában együtt élnek a bosnyákok, a szerbek és a horvátok. Eddig nem sokat tudtam a délszláv háború eseményeiről. Bármerre mentünk az országban, mindenhol láttuk a háború nyomait. Nagyon érdekes volt látni, hogy még mennyire friss ez a konfliktus és, hogy a helyzet még mindig megoldatlan. – teszi hozzá látva, hogy a háború óta eltelt bő két évtized történelmi távlatokban igencsak kevésnek számít.

Fotós: Felföldi Lara

Múzeumlátogatásokból sem volt hiány, az MCC-s diákok a magyar történelem sokak számára kevésbé ismert vonulataival is találkozhattak, s eljutottak többek között a fiumei Tengerészeti és Történeti Múzeumba, ami az egykori magyar kormányzói palota épületében kapott helyet.

Fiumében különleges élményként élték meg, hogy bármerre ment a csapat, nagyon sok magyar felirattal találkozhattak. Útjuk során célba vették Abbáziát is, s érkezésükkor nagy örömükre végre a Nap is kisütött, így a gyönyörű tengerpart, az impozáns épületek még szebb oldalukat mutatták a kirándulóknak.

Olaszországba érve a diákok kis túlzással újra az első világháborúba csöppentek.

– Az olaszországi múzeumban virtuális valóság szemüvegeket és fülhallgatókat kaptunk, az első világháborús frontot láthattuk egy olasz katona szemével. Nagyon érdekes volt az olaszok szemszögéből látni a háborút, miközben az osztrák-magyar haderő támadta az országot. – emeli ki Felföldi-Fi Lara, s hozzáteszi, az Isonzó-front helyszínein, a Doberdó-fennsíkon és Mussolini emlékművénél is jártak, valamint eljutottak az osztrák-magyar katonai temetőbe is, Szlovéniába érve pedig a postojnai cseppkőbarlangot vették célba.

Fotós: Felföldi Lara

A túra során végig szállodákban laktak, s mivel viszonylag kevesen voltak, kapcsolatépítésre, barátságkötésre is volt idő és lehetőség.

– Szerencsére voltak, akiket már korábbról ismertem, voltunk közösen MCC-s vitorlás táborban. A szobatársaimmal pedig még most is tartjuk a kapcsolatot. – teszi hozzá Lara.

Nos, az MCC Középiskolás Programjának kiemelt jelentkezési időszaka jelenleg is tart – egészen január 31-ig –, az ehhez hasonló élményszerzés lehetősége tehát nyitott a fiatalok számára. S hogy miért éri meg MCC-s diáknak lenni? Beszélgetésünk zárásaként erre is válaszolt Lara.

– Azt gondolom, minden szempontból érdemes jelentkezni a Középiskolás Programra. Nagyon sok lehetőségünk van kapcsolatépítésre, nagyon sok olyan embert ismertem itt meg az ország minden tájáról, akikkel alapból talán soha nem találkoztam volna. Az MCC által sokkal nyitottabbá válik a világszemléletünk.