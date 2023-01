Szombaton, a gárdonyi ároktisztitás után sem ment haza pihenni a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület. Gárday Balázs, a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület alelnöke és Hornok Róbert szervezeti elnök madáretetőket helyeztek ki Gárdony több pontján is. Így kerültek ki élelemmel teli etetők az új agárdi szolgáltatóház udvarára és a gárdonyi polgármesteri hivatalnál két helyre is. Hornok Róbert a feol.hu-nak elmondta: a kezdeményezésnek lesz folytatása a térség több településén is, mert, mottójuk az: "Szívügyünk a Velencei-tó".

Fotós: Egyesület