Az elmúlt két napban több mint 45 mm eső esett a városban, aminek az elvezetése komoly infrastruktúrát igényel. Jól működött a rendszer és probléma nélkül levezette a több százezer köbméter vizet a Gajába. A csapadékvízelvezető csatornák karbantartása és kiépítése nem túl látványos, viszont annál fontosabb feladat." - írja honlapján a városgondnokság.

A feol.hu előző cikkeiben beszámolt arról, hogy óriási minitavacskák jöttek létre a nagy esőzések miatt Fehérváron, s arról is, hogy az elmúlt napok csapadékának hatására egy időre elérte a 80-81 centit a Velencei-tó vízszintje, majd végül szerdán reggelre a 78 centin állapodott meg.

A tartós és (hirtelen) nagy esők a városgondnokság embereinek is sok munkát adnak, ennek nagy része azonban preventív és folyamatos. A híradásukból kiderül, mintegy húszezer víznyelő akna található Székesfehérvár több mint 340 kilométernyi úthálózatán, melyek karbantartása, kitakarítása nagy feladat. Mint írják, a zárt rendszerek víznyelőit minden tavasszal és ősszel tervezetten takarítják a munkatársaik. Ami egész évben ugyancsak sok munkával jár, az a 15 nagy uszadékfogó rács tisztítása, amik megakadályozzák azt, hogy a nyílt vízfolyásokból a zárt rendszerbe ne kerüljenek nagyobb fák vagy szemét, amik dugulást okozhatnának. Ilyenkor januárban általában fenyőket szednek ki a uszadékrácsoknál.

A városgondnokság úgy értékel, sikeresen "vizsgázott" a rendszer, hiszen amikor a mostanihoz hasonlóan viszonylag sok eső esik másfél-két nap alatt, akkor a csapadékvíz elvezető rendszer biztonságosan el tudja vezetni a vizet a Gaja patakba.

A cikkből kiderül, Székesfehérvár alatt hatalmas, esetenként 3-4 méter magas csapadékgyűjtő csatornák is vannak, melyek egykor nyílt vízfolyások voltak. Ezeket hetente ellenőrzik, az összes víznyelőt végignézik és a behordott hulladékot is kitakarítják.

Probléma csak akkor van, ha hirtelen leesik egy óra alatt 30-50 mm csapadék., ami a legnagyobb csatornákat is megterheli. "Ha mindenki kitakarítja a saját árkát évente egyszer, akkor már nagyon sokat tett a mintegy háromszáz kilométer hosszú fehérvári nyílt csapadékvíz elvezető árkok megfelelő működéséért." - teszik hozzá. Egy másik érdekes aspektus a víztározók kérdése, hiszen a városban található nagy szelvényű csapadékcsatornák sajnos nem bővíthetőek. Erről így nyilatkozik Kenyeres Dániel a Városgondnokság Belvízrendezési csoportjának mérnöke: "A Felsővárosban a kubik gödör záportározó, ami várhatóan kap majd az ott őshonos növényvilág miatt valamilyen szintű természetvédelmi besorolást hamarosan, ezáltal majd az üzemeltetése is megváltozik. Jelenleg olyan szinten van a tározó zsilipje megnyitva, hogy megterhelés nélkül folyhasson el az ott összegyűlt víz a városi rendszeren keresztül. Ez a hat hektáros terület be tudja fogadni a hirtelen jött nagy mennyiségű csapadékot, amit aztán fokozatosan le lehet engedni."