„Magyarország területén a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van. Legnagyobb számban rétisasok telelnek nálunk, mivel a nem vonuló hazai fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak. Második leggyakoribb sasfajunk a parlagi sas, ahol az állandó hazai költőállományához a kárpát-medence más országaiból származó egyedek csatlakoznak télire - írják hírportáljukon arra reflektálva, hogy várhatóan milyen sasfajokkal fognak találkozni a szakemberek a mérés során. Azt is megtudtuk továbbá, hogy habár ritkán, de minden évben néhány szirti és fekete sas is felbukkan. A sasok mellett pedig más ragadozómadár-fajokat és a túzok egyedeit is számolják, ha persze látnak egyáltalán. Az eredmények vélhetően februárra készülnek el.