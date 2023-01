- Túl sok időnk nem volt az ötletelésre és az alkotásra, hiszen a pályázatot, vagy inkább versenyt, nem sokkal karácsony előtt írták ki. A művelődési iroda által támogatott szakköröknek szólt a felhívás, mely szerint bármilyen, szakkörön készített alkotással lehet pályázni, amelyet a Himnusz inspirált. Az alkotást élőben nem kellett beküldeni, csak a róla készült fotókat, illetve rövid videófelvételt – vágott a történetbe Tormáné Kiss Krisztina, a vértesacsai papírfonó szakkör vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a legjobbnak ítélt alkotások szakkörszervezői 2023-ban a közművelődési intézménytípusuknak megfelelő maximális szakkörszámon felül is indíthatnak egy-egy szakkört, amihez a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja az alapanyagot és az eszközöket. Krisztina azt is elárulta, ők már meg is állapodtak a szakkör tagjaival, hogy a vesszőfonás, majd a papírfonás után legközelebb a quilling, magyarul papírcsík technikájával ismerkednének meg szívesen. De hogy elnyerik-e az acsaiak ezt a lehetőséget, még nem derült ki.

- Az ötlet a koronázási ékszerek elkészítésére gyorsan megszületett és megkezdődött a lázas munka is, amihez színes fotókat hívtunk segítségül. Az egyik legnehezebb talán az volt, hogy ki kellett találni, milyen tárgyak köré fonjuk az egyes darabokat, hiszen a papírfonásban mindig van egy alapforma, ami köré készül az adott tárgy. A koronának végül egy fejre illő konyhai tál, az országalmának egy hungarocell gömb lett az alapmintája – árulta el Tormáné Krisztina.

A pályamű „kalákában” készült, összesen négy ember munkájával. Mindenki megkapta a maga feladatát, amivel otthon dolgozott és aminek az alakulását a heti szakköri összejöveteleken mindig megnézték, véleményezték. Ezeken az alkalmakon születtek az ötetek a jelvények festésére, díszítésük elkészítésére is. A korona drágakövei például karácsonyfadíszekből, a szenteket ábrázoló zománcképek pedig képeslapkivágásokból készültek. A korona mellett elkészült a jogar, az országalma és a kard is.

Tormáné Kiss Krisztina, a "Fonoda" szakkörvezetője

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A szakkörvezető azért is büszke a tagokra, mert a papírfonó szakkör nem indult zökkenőmentesen. Ahogy mesélte, 2021 októberében kezdődött, ám az elején többen is meghátráltak mindjárt az első, tulajdonképpen legfontosabb lépésnél, a papír felsodrásánál. A szakkör második nekifutásra azonban már sikeresen beindult és Krisztina szerint talán azok lettek a legjobbak, akik az első elején leginkább megijedtek. Az induló 12 főből 9 ma is minden foglalkozáson részt vesz. A legidősebb tag 71 éves.

A papírfont tárgyaknak csak a képzelet szab határt, ezt már a vértesacsaiak is megtanulták. A december eleji, óvodásoknak tartott kézműves foglalkozásra például egy hatalmas, álló Mikulást fontak. De a kis könyvtári szoba szekrénye a művelődési házban tele van a legkülönfélébb alkotásokkal: virágokkal díszített gyönyörű esküvői torta, tálak, kosarak, ötletesen körbefont borosüvegek, különböző állatfigurák, kis hóember és még sorolhatnánk. És ha hiszik, ha nem, a szakkörvezető szerint a legjobb sodort „papírvesszők”, amik a fonás alapanyagát adják, éppen a Fejér Megyei Hírlap lapjaiból készíthetők!

Végül az is kiderült, hogy ha a pályázaton mégsem kerülnek be a legjobbak közé – bár nagyon reménykednek a sikerben -, úgy tervezik, folytatják a papírfonást. Torma Krisztina azt is elárulta, húsvétra egy tojásfát készülnek felállítani a játszótéren, amelyre a tojások természetesen paprífonással készülnek majd és olyan festést kapnak, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak.