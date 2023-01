Ahogy azt mondtuk a távolság nem akadály a klub tagjainak számára, sőt mondhatni a fotózás által minden földrajzi korlát leomlik előttük. Így a klubban - amelynek székhelye a Fejér megyei Jenő településen van - megtalálhatóak Erdélytől Szlovákián és Svájcon át, Németországig számos országban élő magyar fotósok.

Wilhelem László alkotása

A klub megalakulása előtt egy jó baráti társaságként indultak, akik a nemzetközi pályázatok kapcsán egy online fotós játéknak köszönhetően ismerték meg egymást. A csapatban már korábban is felmerült a szervezett keretbe foglalás gondolata, ám 2021 hozta meg a gyökeres változást az életükben, hiszen törvényesen is megkezdték a működésüket. Folyamatban van a MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége) tagság igénylése is, így teljeskörű támogatást tudnak majd nyújtani minden tagjuk számára.

Csizmadia Tamás alkotása

2022 decemberében egymást támogatva elindultak a 17. FIAP Fotóklub Világbajnokságon, melyen 249 klub vett részt a világ minden tájáról. A tagok fejenként maximum két fotóval, összesen pedig 20 alkotással indulhattak. Ezeket egy szakmai zsűri véleményezte, és pontozta, mely alapján kialakultak a csapatok pontszámai, a Képolvasók Fotóklub pedig a lenyűgöző 30. helyet szerezte meg, a legjobb magyar klubként.

Kővári-Vágner Rudolf alkotása

A klub elnöke Kővári-Vágner Rudolf, rendkívül büszke erre az eredményre, hiszen ez volt az első megmérettetésük és máris hatalmas sikert értek el. A fotóklubban minden héten tartanak klubestet, melyet a távolságok miatt a virtuális tér segít lehetővé tenni. Itt kéthetente oldanak meg adott témára feladatokat, melyeket utána közösen kielemeznek, ezzel segítve a további fejlődésüket. Tavaly kiírták az első saját fotópályázatukat, melyre rengeteg kimagasló minőségű alkotás érkezett. Terveik között szerepel, hogy továbbra is a legjobb klubok közé tartozzanak, és nemzetközi szinten minél előrébb végezzenek a különböző pályázatokon, valamint várják a lelkes fotózás iránt elkötelezett új tagok jelentkezését is.