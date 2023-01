Sokan emlékszünk még arra, mikor éppen 10 éve fiatalok fogták magukat, felfújták a citromsárga gumicsónakjaikat, evezőt fogtak a kezükbe és vigyorogva, mezítláb (!) elindultak a Halesz-parkba csónakázni (!). Akkor a park fákkal ölelt centruma egybefüggő, viszonylag mély tóvá alakult, és ez a brahi mellett igazi sportélmény is lehetett a kreatív gyerekeknek.

Az elmúlt napok özönvíz-szerű esőzései miatt most ugyanezt megtehetnénk a Murvás parkolóban is (Murvás-tóban), hiszen mint megírtuk, annyira megállt a víz a mélyedésben, hogy az autók kerekei szinte ki sem látszanak. Ugyanígy érezni a nagy esők nyomát a Rózseligetben is, ahol napok óta gázolni lehet a vízben, itt a (gumi)csónakázást viszont nem ajánljuk (arra ott a Csónakázó-tó, igaz, az idényre tavaszig várni kell) a rózsabokrok tüskéi miatt.

Forrás: Horváth-Buthy Lilla

Ajánljuk viszont kisgyermekeseknek, gumicsizmában megközelítve a területet igazi pocsolyaparadicsom lehet! A Koronás Parkból jövet-menet plusz program ez a gyerekeknek, ha megunták a játszóteret. A kisebb bosszúság mellett (hiszen ki tervez "úszva" menni kora reggel a munkahelyére?) meg kell jegyezni: a reggeli fényben egyébként csodaszépen törik meg a víztükör felületén a város feletti ég, és amin szerdán szerencsére már a napfény szétszóródó sugarai csillantak be. Az előrejelzéseket böngészve viszont azt látjuk, csütörtökön és pénteken is elő kell venni az esernyőket, és szombatig kell várni, míg újra sokfelé kisüt a Nap. Így a város rögtönzött tavacskái is velünk maradnak egy ideig.

Az égi áldás egyébként a már meglévő tavainkat is felduzzasztotta: a Velencei-tó Agárdnál 81 cm-nél tetőzött tegnap este, most a vízállás 78 centiméter.

A Halesz-tó 2013-ból: