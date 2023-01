Ezek a kis nyílt könyveskuckók megszűnnek, de átveszi a helyüket egy állandó könyves buszmegálló, ami a falusi első buszmegállóban lesz kialakítva.

Az elmúlt hetek tapasztalata alapján kiderült, nagy sikert aratott a buszmegállós könyvkölcsönzésés. Mivel többen is kérték a kezdeményezés folytatását a kivitelezők az egész évre elérhetővé teszik a lehetőséget.

Továbbra is lehet könyvet kölcsönözni és a kis könyvtárat bővíteni. A könyveket ezután is folyamatosan pótolják és várják az egyéni felajánlásokat is.